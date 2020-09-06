Донбасс грозит ответить на нарушения украинских силовиков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал приказ об открытии огня по новым, появившимся после начала перемирия 27 июля, укреплениям украинских силовиков под Горловкой.

Демонтаж блиндажей и огневых позиций с применением артиллерии был запланирован на утро понедельника. Обустройство украинской армией новых позиций в районе поселка Шумы, что является грубым нарушением условий перемирия, выявили еще в августе.

Донецк уведомил об этом украинскую сторону и посредников мирного процесса, потребовав демонтировать укрепления. В ответ командование дислоцированного в Шумах подразделения ВСУ написало оскорбительное письмо, где дало понять, что не откажется от тактики занятия явочным порядком нейтральной зоны. Власти ДНР, в свою очередь, были вынуждены воспользоваться прописанным в соглашении о перемирии механизмом временного выхода из режима тишины, предупредив все стороны.

Между тем, по данным издания "Страна", украинцы все же начали демонтаж спорных позиций, без помощи донецких минометов.