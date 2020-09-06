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06.09.2020 22:47
Рубрика: В мире

Конец перемирия?

Донбасс грозит ответить на нарушения украинских силовиков
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал приказ об открытии огня по новым, появившимся после начала перемирия 27 июля, укреплениям украинских силовиков под Горловкой.

Демонтаж блиндажей и огневых позиций с применением артиллерии был запланирован на утро понедельника. Обустройство украинской армией новых позиций в районе поселка Шумы, что является грубым нарушением условий перемирия, выявили еще в августе.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Донецк уведомил об этом украинскую сторону и посредников мирного процесса, потребовав демонтировать укрепления. В ответ командование дислоцированного в Шумах подразделения ВСУ написало оскорбительное письмо, где дало понять, что не откажется от тактики занятия явочным порядком нейтральной зоны. Власти ДНР, в свою очередь, были вынуждены воспользоваться прописанным в соглашении о перемирии механизмом временного выхода из режима тишины, предупредив все стороны.

Между тем, по данным издания "Страна", украинцы все же начали демонтаж спорных позиций, без помощи донецких минометов.

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