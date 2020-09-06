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06.09.2020 19:14

"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм первый: Приказ как гора

Страшная эпидемия поставила под угрозу здоровье и жизнь всех жителей планеты. CGTN представляет многосерийный документальный фильм о том, как в Китае 1,4 млрд человек с обычным упорством бросили свои силы на необычную битву, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В первой серии рассказывается, как врачи в Хубэйской больнице традиционной и европейской медицины в Ухане впервые столкнулись с коронавирусом.

Башня желтого журавля - главная достопримечательность Уханя - стала свидетелем того, как один город, одна страна и одна нация решительно защищали свою жизнь и свое будущее. Идет мучительная битва, раздаются приказы, ветер развевает красное знамя, которое зовет героев на бой!

В фильме подчеркивается, что борьба с коронавирусом - это народная война, в которой нет сторонних наблюдателей. "Держись, Ухань! Держись, Китай!" - призывают авторы фильма.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая РГ-Видео

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