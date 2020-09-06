Вслед за Турцией, Танзанией, Великобританией и Швейцарией на туристическую карту мира на этой неделе вернутся Египет, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. "Аэрофлот" уже объявил, что первый вылет в Каир намечен на 9 сентября, на Мальдивы - 10 сентября, а в Дубай - 11 сентября.

"Разговоры о том, что некоторые направления скоро откроют, ходили давно, теперь это свершилось, - говорит гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов. - В Дубае все готово к приему туристов, гости из других стран там уже вовсю отдыхают".

По информации туроператоров, в Дубае работают рестораны и аквапарки, закрытыми остается часть спа-центров. Питание в отелях отлажено по безопасной для гостей схеме.

Готовы и Мальдивы. География архипелага максимально соответствует борьбе с вирусами: через море им очень тяжело проникать с одного кусочка суши на другой. Поскольку большинство отдыхающих остаются на одном острове и в одном отеле весь период пребывания, то отследить санитарное благополучие того или иного места проблемы не представляет, рассказывают операторы.

"Каир - совершенно нетуристическое направление, добираться оттуда до курортов Красного моря - Шарм-эль-Шейха, Хургады и других - долго и неудобно, - констатирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. - Туда имеет смысл лететь только ради пирамид, но Египет все-таки ассоциируется с пляжным отдыхом. Надеюсь, что первые рейсы всплеска COVID-19 не принесут и следом откроют и другие, уже туристические направления. Операторам, для того чтобы организовать поток, надо всего несколько дней".

Впрочем, по информации Ассоциации туроператоров России, отдельные туроператоры сейчас прорабатывают программы на Хургаду и Шарм-эль-Шейх с перелетом через Каир и доставкой на курорт автобусом или внутренним рейсом.

Объем перевозок, разрешенный на открытых направлениях, в несколько, а то и в десяток раз меньше, чем был до пандемии, сетуют туроператоры. В тот же Дубай из России год назад выполнялось по 60 регулярных рейсов в неделю. Нынешние два вылета "Аэрофлота" и, очевидно, столько же Emirates - это очень мало. Из-за этого ожидается дефицит билетов и их высокая стоимость. Отели всех стран после спада предлагают очень серьезные скидки за размещение. Но чтобы воспользоваться этим демпингом, туда надо добраться. Теперь такая возможность появилась.

Во всех странах нужна медстраховка с покрытием расходов по COVID. При обнаружении симптомов или заражении COVID возможна изоляция в медучреждении за свой счет.

Кстати

Россияне - снова первые в Анталье

Россияне вернули себе лидерство по числу отдохнувших в Анталье туристов, сообщает АТОР. В августе Анталья приняла 798,5 тыс. зарубежных гостей, среди которых отдыхающих из России было 336,4 тыс. человек. Кроме наших туристов, в Анталье много гостей из Украины (172 тыс. человек), Великобритании (75,5 тыс. человек) и Германии (46,5 тыс. человек).