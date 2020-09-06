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06.09.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Нерыбный год

Экспорт мяса и молока вырос более чем вдвое
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
По итогам восьми месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 13% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Росли поставки почти всего продовольствия, за исключением рыбы и морепродуктов.

"Перед нами стоит задача нарастить экспорт АПК к 2024 году почти в два раза - до 45 млрд долларов (результат прошлого года - 25 млрд долларов. - Прим. ред.). Это наша ключевая "точка роста" на ближайшие годы", - отметила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, сейчас российская продукция АПК уже поставляется в 160 государств и представлена в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского союза и СНГ. И работа по открытию новых рынков продолжается, в том числе за счет расширения мер господдержки. Вице-премьер напомнила, что по решению правительства со следующего года будут возмещаться затраты на создание и модернизацию объектов по переработке продукции АПК.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В этом году самый большой прирост экспорта произошел по мясу и молочной продукции (+63%), следует из данных "Агроэкспорта" при минсельхозе.

"В 2020 году Россия укрепила свой статус нетто-экспортера мяса птицы и свинины. Высокими темпами сокращается разрыв между объемами импорта мяса и поставками на международный рынок, и сейчас есть все основания ставить перед собой амбициозные задачи на ближайшее будущее", - говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его оценке, уже в 2021 году поставки мяса на рынки третьих стран будут превалировать над импортом.

Кроме того, по прогнозам Юшина, к 2021 году отрасль сможет достичь планки в 1 млрд долларов экспорта продукции мясного животноводства, птицеводства и мясной продукции с добавленной стоимостью. "Расширению мощностей для увеличения производства в ближайшие годы будут способствовать многомиллиардные инвестиции в отрасль, прежде всего в свиноводство и переработку", - поясняет он.

Между тем, по его мнению, необходимо создать дополнительные условия для привлечения новых инвесторов в мясное скотоводство, как крупных, так и фермеров. И для этого отраслевому сообществу совместно с минсельхозом нужно проработать дополнительные инструменты поддержки, которые будут стимулировать рентабельное и устойчивое производство говядины.

Существенный рост экспорта показала масложировая отрасль - плюс 26% к аналогичному периоду прошлого года. Также росли поставки за рубеж масличных культур: подсолнечника - почти в три раза, соевых бобов - почти в два раза. Внушительный рост продемонстрировала продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - плюс 21%. А поставки сахарной продукции увеличились почти в три раза, говорится в отчете "Агроэкспорта".

Самое большое снижение экспорта произошло по ракообразным - минус 10% к уровню прошлого года

Падение экспорта зафиксировано лишь по рыбе и морепродуктам - минус 7%. Снижение поставок наблюдалось по мороженой рыбе (основная экспортная позиция), ракообразным, консервированной рыбе, икре и прочей продукции.

"Глобальное снижение спроса, приостановка работы рыбоперерабатывающих предприятий, изменение логистических цепочек - все это последствия пандемии коронавируса, и именно они привели к снижению мировых цен на рыбопродукцию и соответственно финансовых показателей экспорта", - считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он пояснил, что динамика стоимости российского экспорта зависит от двух факторов - объема и средней стоимости продукции основных товарных групп - краба, мороженого минтая, мороженой трески, икры. - И больше всего в процентном соотношении сократился экспорт ракообразных - минус 10% к прошлому году.

Экономика АПК

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