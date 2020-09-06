ФАС завела дело на Настю Ивлееву за рекламу алкоголя

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении телеведущей и видеоблогера Насти Ивлеевой (Анастасия Узенюк). Звезду "Инстаграма", известной также по шоу "Орел и решка", обвиняют в рекламе итальянского вермута на ее YouTube-канале. Видео, на которое обратила внимание ФАС, снято еще в октябре 2019 года, служба выявила нарушение в рамках обычного мониторинга интернета.

По числу подписчиков Анастасия Ивлеева занимает второе место среди российских блогеров (17,9 млн чел. в "Инстаграме"). Первое место уверенно держит Хабиб Нурмагомедов (21 млн), "бронза" у Тимати (15,8 млн), далее расположились Ксения Бородина (15,4 млн), Павел Воля (14,5 млн), Гусейн Гасанов (14,3 млн).

Основатель агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова отмечает, что интеграция продукта в видео на YouTube у Насти Ивлеевой может стоить 2 млн рублей, фотография с продуктом в Instagram от 1,2 млн, короткое видео длиной не более 15 секунд в том же Instagtam обойдется рекламодателю в 500 тысяч рублей. "Аналогичные цены могут быть и у других крупных YouTube и Instagram-блогеров", - говорит эксперт.

При таких расценках блогер не сильно рискует, если ФАС выявит нарушение.

Согласно Закону "О рекламе", реклама алкогольной продукции не должна размещаться в Сети. В таком случае индивидуальный предприниматель (канал "Настя Ивлеева" зарегистрирован на ИП Узенюк А.В.) может быть привлечен к ответственности по статье 14.3 КоАП с выплатой штрафа от 4 000 до 20 000 руб, рассказывает Анастасия Вершинина, юрист компании "Косенков и Суворов".

Гендиректор Woombat Дмитрий Калабин считает, что если бы Анастасия Ивлеева действовала немного иначе, у нее была возможность свести риски к минимуму. "Если бы Настя Ивлеева сидела в футболке с логотипом бренда или бутылка алкоголя стояла на заднем плане, это бы не считалось прямой рекламой и нарушением закона, а выглядело бы как продакт-плейсмент", - уверен он.

Правовое положение блогеров весьма сходно со статусом СМИ. Обязанности блогеров и СМИ практически идентичны

Блогеры-миллионники обычно за рекламную врезку берут от 300 тысяч рублей, в зависимости от длительности и контента, говорит Анна Загуменная, архитектор коммуникаций и партнер в бренд-бюро Sixth Sense.

При этом, по ее словам, в России каждый блогер ставит свою цену, даже разным клиентам могут называть разные цифры.

По мнению Загуменной, блогеры - один из основных каналов для продвижения алкогольной продукции. "Часто их подключают в качестве амбассадоров, заключая рекламные контракты на миллионы рублей, - продолжает она. - При этом блогеры не являются СМИ и, в целом, могут на своих каналах делать всё, что захотят, в рамках закона".

На кадрах, которые изучили антимонопольщики, девушка готовит коктейль с вермутом. При этом тоник, который тоже входит в состав напитка, повернут этикеткой от зрителя, зато бутылка с вермутом показана во всей красе. На видео ведущая использует брендированный бокал. В ФАС пришли к выводу, что речь идет именно о рекламе вермута.

По словам врио заместителя руководителя УФАС по Ленобласти Александра Евлампиева, в ролике вермут отчетливо выделен из ряда других, внимание зрителей обращено именно к нему. В связи с этим в антимонопольном ведомстве полагают, что ролик побуждает зрителей, а это неопределенный круг лиц, пойти в магазин за вермутом определенной марки.

При этом неважно, сколько подписчиков у гражданина, он все равно может быть привлечен к административной ответственности.

Интеграция продукта на YouTube у Насти Ивлеевой может стоить 2 млн рублей

Правда, вопрос, реклама это или бутылка случайно попала в кадр, спорный. В региональном УФАС "РГ" заверили, что никто не собирается штрафовать граждан, которые выложили фотографии со свадеб или дружеских посиделок. Но если в роликах, фото или постах в ведомстве видят признаки рекламы, то автор поста вызывается на разбирательство.

Ивлееву в Управлении ФАС по Ленобласти ждут на комиссию 28 сентября (несмотря на то, что ведущая уже несколько лет живет в Москве, ее бизнес имеет регистрацию именно в Ленинградской области). Ведущей отправлено уведомление, пока она с антимонопольным ведомством не связалась. "РГ" также не удалось связаться с ней и с ее представителем.

Каков правовой статус блогера

Федор Куприянов, адвокат:

Нормативное определение термина "блогер" законодатель дал в 2014 году. Это физическое лицо - владелец собственного сайта в интернете, личной страницы на чужом сайте или в любой социальной сети - "блога", на которой размещена общедоступная информация. Критерием "блогерства" является количество посетителей "блога" - более трех тысяч в сутки. Блогер может сам писать и публиковать свой контент или выкладывать чужие информационные материалы, фото и другие объекты авторского права.

Правовое положение блогеров весьма сходно со статусом СМИ. Обязанности блогеров и СМИ практически идентичны. Сходны и права. Блогер тоже имеет право распространять рекламу на возмездной основе. Требования к рекламе в блогах определены в отраслевом Законе "О рекламе". Например, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Рекламировать можно все, что не запрещено. А реклама алкоголя в интернете запрещена еще в 2012 году. Реклама алкоголя - это такая демонстрация бутылки с различимой этикеткой или напитка, которая побуждает неопределенный круг лиц, среди которых она распространялась, обратиться за приобретением товара, например, алкогольного напитка определенной марки.

Контроль за любой рекламой на территории РФ возложен на Федеральную антимонопольную службу. Интернет не имеет границ, и на первых порах возникли сложности с применением закона о рекламе на просторах интернета.

К настоящему времени сложилась практика применения требований этого закона ко всем интернет-ресурсам, которые адресованы потребителям рекламы на территории России независимо от места физического размещения серверов, с которых распространяется реклама, или доменных зон регистрации ресурса, распространяющего рекламу. И по части налогообложения доходов от рекламы в Налоговом кодексе для блогеров никаких послаблений нет.