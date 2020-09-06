Государственный музей А.С. Пушкина представил необычные экспонаты

Ко Дню Города Государственный музей А.С. Пушкина подготовил для москвичей и гостей столицы ставший уже традиционным подарок - выставку новых поступлений. Это более 100 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатных и рукописных материалов, редких книжных изданий, предметов интерьера и быта конца XVIII-начала ХХ веков. Больше половины из них были переданы в дар музею.

На звание одного из самых ярких экспонатов претендует "Портрет дамы в капоре", поступивший в дар от известного коллекционера и большого друга музея Андрея Руденцова.

Работа принадлежит кисти знаменитого в пушкинскую эпоху художника Карла Рейхеля, которому позировали многие представители аристократических и дворянских кругов России. Этот портрет был написан мастером в 1818 году и представляет одну из современниц Александра Пушкина. Дама, одетая в прогулочный наряд по моде конца 1810-х годов, в капоре и с лорнетом в руках, изображена сидящей на стуле на фоне романтического пейзажа. А вот имя печальной красавицы еще только предстоит узнать специалистам музея, которые имеют огромный опыт в атрибуции портретов. Так что будем надеяться, что скоро и загадка "Портрета дамы в капоре" будет разгадана.

Еще одно ценное приобретение - "Коктебельский пейзаж" известного поэта и художника Максимилиана Волошина. Этот неизвестный широкому кругу рисунок теперь по праву войдет в знаменитую "крымскую" акварельную серию мастера. Акварель Волошина с подписью художника и датировкой "1929 6 апреля" поступила в музей из семейного собрания М.М. Поливановой, внучки знаменитого физика и друга Волошина Константина Поливанова, которому акварель подарил сам автор.

А вот поступившая в дар акварельная работа середины XIX века "Курхаус в Бадене" после выставки украсит экспозицию Дома-музея И.С. Тургенева (филиал Государственного музея А.С. Пушкина). На ней неизвестным западноевропейским художником запечатлен Курхаус (Курортный дом) - самая известная достопримечательность Баден-Бадена. В 1824 году в его основном здании, построенном по проекту архитектора Фридриха Вайнбреннера, открылось знаменитое казино, в котором впоследствии бывали и Федор Достоевский, и Иван Тургенев, и Лев Толстой, и почти вся русская и европейская аристократия XIX века. Здесь проходили балы и концерты, выступали Паганини, Клара Шуман, Иоганнес Брамс, Иоганн Штраус, Франц Лист и многие другие европейские знаменитости.

Экспонатом "первого ряда" в коллекции музея И.С. Тургенева станет серебряная, гравированная "охотничья" стопка писателя. Ее в дар музею передал народный художник Борис Диодоров. Легенда гласит, что эта стопка принадлежала Ивану Сергеевичу, он подарил ее своему приятелю по охоте, а тот передарил реликвию знаменитому онкохирургу В.И. Захарову. От внучки Захарова, известной оперной певицы Ирины Потапенко, стопка попала к Диодорову, а он уже передал ее в музей.

Также широкой публике представят предметы декоративно-прикладного искусства и быта XIX века - веера, керамика, чернильные и осветительные приборы, мебель. Многие из них приобрели свой первозданный вид благодаря кропотливой работе реставраторов музея.

Самым же крупным и необычным экспонатом выставки станет… скульптура А.С. Пушкина. Бронзовое изваяние поэта в человеческий рост, работы известного скульптора Лазаря Гадаева, было передано в собрание музея этим летом. По словам знаменитого художника-мультипликатора Юрия Норштейна, Лазарь Гадаев воспользовался знаменитым пушкинским автопортретом, где поэт изобразил себя в широком кафтане, в мешковатых панталонах.

"Не журнальный, прописанный на Невском денди, не подольстивший себе гений, а обычный прохожий! Для работы над лицом скульптуры автор использовал последний прижизненный портрет А.С. Пушкина художника Линева - почти документальное свидетельство драмы поэта…", - отметил Норштейн.

По завершении выставки скульптура украсит сад "Дома-музея В.Л. Пушкина" на Старой Басманной, 36.

Новые экспонаты собрания Государственного музея А.С. Пушкина можно будет увидеть на выставке, которая продлится до 4 октября.