Какие вызовы сегодня стоят перед нефтяной отраслью

Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в последние десять лет колеблется от 29 до 51%, и большая их часть приходится на продажу за рубеж сырой нефти. Причем в эту цифру не включены общие налоги с нефтянки - НДС, на имущество и прочие. В 2018-2019 года нефтегазовые доходы в бюджете превышали 40%, но в 2020 году, по-видимому, этот показатель сильно уменьшится из-за падения цен на энергоресурсы. В первой половине этого года он составил 29,3%.

Цифры наглядно показывают, что можно много и правильно рассуждать о необходимости уйти от нефтяной зависимости, но отрицать громадное значение отрасли для российской экономики затруднительно. Один только факт, что в ней трудятся более полумиллиона человек, и она служит драйвером развития тяжелого машиностроения, судостроения, химической промышленности и цифровых технологий делают ее важнейшей для страны.

Считается, что нефтяная промышленность в России зародилась в середине XIX века в Азербайджане и на Кубани. Абсолютно не оспаривая этот факт, можно сказать, что с того времени отрасль несколько раз перерождалась заново. Сначала после революции, потом в 60-х годах прошлого века, когда стали осваиваться громадные месторождения Поволжья, Западной Сибири и Тимано-Печоры. Последнее перерождение произошло в конце 90-х - начале нулевых годов.

После рекордов Советского периода, в 1988 году - 624 млн тонн нефти и газового конденсата, производство падало до 1996 года, когда в России было добыто всего 293 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году в России произведено 561,2 млн тонн нефти.

Но это сухие, хоть и весьма показательные, цифры. В реальности отрасль получила новую жизнь. Во-первых, стали разрабатываться запасы, которые раньше считались недоступными. Самый яркий пример - гигантское Приобское месторождение с извлекаемыми запасами в 2,4 млрд тонн. Оно разделено рекой Обь на две части. Левый берег стали осваивать еще 1988 году, а правый только в 1999 году. До определенного момента считалось, что месторождение слишком сложное для промышленной разработки, а сейчас оно дает более 4% от всей добываемой нефти в России.

Во-вторых, выросла эффективность работы. Здесь показательна история Ромашкинского месторождения в Татарстане. Его извлекаемые запасы оценены в 3 млрд тонн. При этом промышленно разрабатывается оно с 50-х годов прошлого века и считается, что нефти в нем хватит до 2060 года. Месторождение уже несколько десятилетий служит полигоном для испытания новейших технологий в области разведки недр, проходки скважин, нефтедобычи, которые потом находят широкое применение не только в нашей стране, но и во всем мире.

В-третьих, началось освоение месторождений в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Причем недра региона пока не исследованы даже наполовину, но уже сейчас в нем добывается более 12% всей производимой в стране нефти. И здесь вполне еще могут состояться неожиданные открытия.

И, конечно, нужно сказать о шельфе. Промышленная морская добыча нефти в СССР не велась (не было необходимости), хотя геологоразведка проводилась. Сейчас нефтяные платформы работают в Печорском, Каспийском и Охотском морях. Кроме того, экспериментальная добыча ведется на Балтике, в Черном и Азовском морях. Морские месторождения дают сейчас около 5% от всей добычи нефти в России.

Отдельных слов заслуживает нефтепереработка. В середине 1980-х годов на территории РСФСР перерабатывалось около 300 млн тонн нефти, в 1998 году - 164 млн тонн, в прошлом году 290 млн тонн. Причем глубина переработки нефти (отношение объёма продуктов переработки нефти к общему объёму затраченной для этого нефти) выросла с 60% в 80-х годах прошлого века до 82,7% в 2019 году.

Сейчас перед всей отраслью стоят новые вызовы. Ресурсная база ухудшается - растет количество трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), для разработки которых нужно создавать собственные технологии. Добыча уходит на все более глубокие и сложно доступные горизонты недр, территориально сдвигаясь в Арктическую зону, в том числе на шельф. Но при этом объемы производства нефти в России находятся на уровне выше 500 млн тонн в год уже 10 лет без явных тенденций к сокращению в дальнейшем.