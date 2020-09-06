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Текст:   Марина Трубилина 
19:15 06.09.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)

Аренду подкосила удаленка

Жильцы не вернулись с карантина

Рынок аренды жилья постепенно восстанавливается, однако количество реальных сделок все еще ниже, чем год назад.

Даже в конце лета - начале осени столичные риелторы ажиотажа не наблюдают. "В августе спрос на долгосрочную аренду был значительно ниже, чем в предыдущие годы", - говорит управляющий директор сети МИЭЛЬ Мария Жукова. Еще весной и летом многие арендаторы потеряли работу и уехали в родные регионы. К осени вернулись далеко не все, так как пока не все смогли трудоустроиться, отмечает Жукова. Кроме того, работодатели стали лояльнее относиться к удаленной работе. Не приехали в Москву на учебу и многие иностранные студенты.

Фото: Владимир Казионов
Из-за режима самоизоляции вырос спрос на загородную недвижимость

"Предложение квартир в аренду сегодня велико, и если арендатору что-то не нравится, он может спокойно продолжать поиски, выбор есть. При этом заметного снижения ставок мы не видим. Собственники иногда предпочитают и вовсе не сдавать жилье, чем по низкой, на их взгляд, стоимости", - отмечает эксперт.

В предыдущие годы арендодатели в конце лета обычно повышали цены на квартиры, но в этом году такого скачка не произошло, говорит руководитель департамента аренды агентства "Азбука Жилья" Роман Бабичев. "Рынок аренды жилья восстанавливается. Спрос немного ниже, чем в прошлые годы в этот же период, но стагнации нет. Традиционно высокий спрос со стороны студентов", - подчеркивает он.

Цены на аренду жилья элитного класса упали в среднем на 10%. "Количество арендаторов снизилось, иностранцев и экспатов среди них стало в разы меньше, - отмечает директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. - А вот количество клиентов среди дипломатов осталось неизменным, хотя их бюджеты на аренду упали. Прежде всего, это связано с большим оттоком из города людей и опасением повторения ковидной ситуации". Тем не менее, как только будет закрыт вопрос с коронавирусом, рынок аренды Москвы будет восстанавливаться очень быстрыми темпами, считает Соловьев.

О вероятном скачке спроса в будущем говорит рост интереса к аренде жилья в интернете, пусть и не выливающийся пока в реальные сделки. Так, по данным "Авито Недвижимость", в целом по России к началу сентября число запросов об аренде квартир выше, чем осенью 2019 года, на 39%. В Москве спрос перегнал показатели прошлого года на 78%, в Санкт-Петербурге - на 33%. Количество объявлений о сдаче квартир в Москве больше, чем в августе 2019 года, почти вдвое, в Петербурге - на 18%.

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