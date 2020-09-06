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06.09.2020 19:45
Рубрика: Власть

На учения после спасения

Корабли РФ и Индии провели совместные учения в Индийском океане
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели военно-морские учения Indra Navy-2020 в Бенгальском заливе. По пути на учения наши моряки приняли участие в спасении экипажа супертанкера "Нью Даймонд", загоревшегося у берегов Шри-Ланки.

Учения Indra Navy проводятся между флотами России и Индии регулярно. В этом году с российской стороны в маневрах участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома". Индийский флот представляли фрегаты "Сахьядри" и "Ранвиджай", а также корвет "Килтан" и танкер "Шакти".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе Тихоокеанского флота, учения прошли вблизи Андаманских и Никобарских островов. Одной из отличительных особенностей стало то, что маневры проводились в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с тем это не помешало насыщенной программе тренировок.

Вначале учений российские и индийские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи. Затем российские корабли и фрегат "Ранвиджай" ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей мишени, также проводилась стрельба по воздушным целям, применялось противолодочное оружие.

На тренировках была отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы танкеры РФ и Индии.

Нужно подчеркнуть, что наши корабли прибыли на учения сразу после оказания помощи супертанкеру "Нью Даймонд". Судно загорелось возле берегов Шри-Ланки. Наши моряки оперативно прибыли к месту ЧП, эвакуировали экипаж, который находился в море на шлюпках, предоставили им медпомощь, а затем передали их силам береговой охраны Индии и Шри-Ланки. Кроме того, россияне помогли в силу возможностей в локализации пожара.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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