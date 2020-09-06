 Специальный
редакционный проект
 Специальный
редакционный проект
06.09.2020 15:12
Текст: Игорь Елков

Корреспондент "РГ" побывал на репетиции фестиваля "Спасская башня"

Корреспондент "РГ" побывал на репетиции представления фестиваля "Спасская башня".

Генеральная репетиция накануне прошла на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. А само представление пройдет сегодня, 6 сентября. Это единственное представление 13-го по счету фестиваля: уникальное и показательное. А, следовательно, - неповторимое.

"РГ" будет вести репортаж с фестивальной площадки. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Звезда" (с использованием функций Smart TV, дополнительной приставки c OC Android TV и ОС Apple TV, а также на сайте tvzvezda.ru), на сайтах фестиваля и на "фестивальных страничках" в социальных сетях, и на сайте минобороны РФ. Устраивайтесь поудобнее у экранов телевизоров, компьютеров, ноутбуков, планшетов или просто не забудьте заглянуть в смартфон. Начало в 20:00 по московскому времени.

Вчерашняя репетиция по времени совпала с церемонией закрытия Армейских международных игр. Получилось здорово: салют в цветах государственного флага России был просто грандиозным: в небе зажгись 50 видов фейерверков, а купола разрывов превышали в радиусе треть километра. А затем началось форменное волшебство: рой из 700 дронов в ночном небе устроил световое шоу. Над нашими головами летали светящиеся фигуры-символы: легендарный танк Т-34 и современный "Армата", истребитель Су-35. И восторгу участников "Спасской башни" не было предела, когда дроны сложились в узнаваемый символ Победы - штурмовик Ил-2.

Дело в том, что перед нашими глазами была копия еще одной машины-легенды времен Великой Отечественной войны: истребителя Ла-5. Он стал частью наземной музыкальной композиции. Невероятное зрелище: Ил-2, который сложили летающие дроны-роботы, в воздухе, поющие и танцующие "пилоты" и "техники" у истребителя на земле…

На самом представлении сотен дронов не будет. Поскольку они летали по программе АрМИ-2020, которые вчера завершились. Но будут другие дроны: фестивальные. И у них тоже будет особая миссия. Например, только с высоты птичьего полета можно в полной мере рассмотреть фигуру с интригующим названием "Я - мишень", посвященную бомбардировкам Белграда в 1999 году. Ее представит в ходе своего выступления Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
На "Спасской башне" выступит тысяча музыкантов

Только с неба удастся оценить огромный (во всю фестивальную площадку!) флаг ВДВ. Именно он вписан в Книгу рекордов России: ширина стяга почти 27 метров, длина - 40, общая площадь - 1072 квадратных метров.

Воздушно-десантные войска - дебютант "Спасской башни". Сводный оркестр ВДВ выступает вместе с Ансамблем песни и пляски десантников и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова.

Механически перечислять участвующие военные оркестры и танцевальные группы нет нужды. Музыка - это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем много-много раз услышать и прочитать. Поэтому сразу перейдем к главному: поговорим о том, что останется за кадром. Ну, или, по крайней мере, может не оказаться в центре должного внимания.

Парк "Патриот" расположен на 55-ом км Минского шоссе. От Красной площади его отделяет примерно 60 км наземных дорог. Все предыдущие годы участники фестиваля размещались в московских гостиницах, но фактически большую часть времени они проводили в фестивальном палаточном городке на Васильевском спуске: сразу за Собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Или, как его называют туристы - Храм Василия Блаженного. Там же, на Васильевском спуске, силами Президентского полка разворачивалась полевая кухня. Все близко, все под рукой. Вид обалденный, от армейской тушенки с макаронами силы утраиваются. Можно репетировать, подкрепиться, передохнуть.

На время фестиваля часть коней Кремлевской школы верховой езды перевозили в благоустроенную конюшню (официальное название: денники), принадлежащую Президентскому полку. Денники расположены со стороны Кремля, обращенной к Москва-реке. Тоже очень удобно: выгул лощадей проходил в Тайницком саду Кремля и в Большом Кремлевском сквере, а до временного конного манежа на Красной площади просто рукой подать, там и версты не будет.

А на этот раз, чтобы подготовиться к выступлению на новой площадке, участникам пришлось накручивать сотни километров в машинах и автобусах, часто по пробкам. Лошадей привезли и разместили во временных денниках в парке "Патриот" на трое суток, а вот всадникам пришлось ежедневно мотаться в Москву и обратно.

Так что когда будем аплодировать участникам фестиваля, мысленно учтем, что несколько ударов в ладоши - это тем, кто своим незаметным для зрителя трудом обеспечивал это шоу: организаторам, водителям, рабочим сцены и др.

Фото: предоставлено дирекцией фестиваля
"РГ" узнала, каким будет фейерверк в финале фестиваля "Спасская башня"

Но самое главное, это даже не удобства участников. На Красной площади особая энергетика. Представьте: вот вы музыкант, танцор, артист, всадник. Вот вы выходите (выезжаете) на историческую брусчатку, и с трех сторон, с Т-образного трибунного комплекса, на вас смотрят 7500 пар глаз. Столько же пар ладоней вам рукоплещут. Или, если ваше мастерство превосходит зрительские ожидания - устраивают овации. Лирические композиции сопровождаются тысячами огоньков (зрители включают телефоны, в ночи горят их экраны), которые покачиваются в такт мелодии. Причем совершенно спонтанно, без подсказок и советов со стороны организаторов. Эмоции и чувства - они всегда проявляются стихийно.

В пляс на трибунах пуститься, конечно, невозможно. Но подтанцовывать под самые зажигательные ритмы не возбраняется. И вся эта зрительская энергетика буквально подпитывает музыкантов.

А сегодня тысяче участников единственного представления фестиваля предстоит играть, петь и танцевать так, как будто они среди зрителей. Но физически зрителей почти нет. И вместо наших лиц они увидят объективы фото и телекамер. Что психологически непросто.

После генеральной репетиции корреспондент "РГ" нахально пробрался на "разбор полетов" и подслушал замечания. По творческой части претензий не было: отработали профессионально. Одно замечание: не все улыбались. Слишком привыкли "к живому": выдают живой звук перед реальными зрителями. На камеру работать не все научены. Не все же там маститые артисты, есть и совсем юные участники.

Поэтому каждому из участников этой "Спасской башни" будет в сто раз легче музицировать, плясать и петь, если он будет помнить, что в этот самый момент мы на них смотрим, оцениваем, и воздаем по заслугам.

Поэтому убедительная просьба: не держите в себе эмоции. Выплескивайте их на медиаресурсы фестиваля, на страницы участников в соцсетях.

До начала выступления еще есть несколько часов времени: музыканты ваши посты, пожелания, напутствия и комментарии прочитают. Вы это узнаете по их лицам.

Фото: РИА Новости
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"

И еще. Обратите особое внимание на величественный Храм Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил России. Он часто будет в кадре. Неуместно проводить аналогии с упомянутым Храмом Василия Блаженного на Красной площади. Каждый по-своему великолепен. И в каждом случае есть фестивальная изюминка. На храме на Красной площади во время прошлых фестивалей лазерами рисовали фантастические картины. На главном военном храме светомузыкальных инсталляций не предусмотрено, да этого и не нужно. Он сам по себе завораживающе-интересно подсвечен, причем, его световое оформление весьма динамично.

Пишу об этом, потому что глаза будут разбегаться: в кадре будет много интересного и зрелищного, важно распределить внимание.

Интересно, что в финале колокольный звон главного храма нашей армии станет частью увертюры Петра Ильича Чайковского "1812 год". Таким образом храм стал участником фестиваля.