Корреспондент "РГ" побывал на репетиции фестиваля "Спасская башня"

Корреспондент "РГ" побывал на репетиции представления фестиваля "Спасская башня".

Генеральная репетиция накануне прошла на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. А само представление пройдет сегодня, 6 сентября. Это единственное представление 13-го по счету фестиваля: уникальное и показательное. А, следовательно, - неповторимое.

"РГ" будет вести репортаж с фестивальной площадки. Прямую трансляцию концерта смотрите на телеканале "Звезда" (с использованием функций Smart TV, дополнительной приставки c OC Android TV и ОС Apple TV, а также на сайте tvzvezda.ru), на сайтах фестиваля и на "фестивальных страничках" в социальных сетях, и на сайте минобороны РФ. Устраивайтесь поудобнее у экранов телевизоров, компьютеров, ноутбуков, планшетов или просто не забудьте заглянуть в смартфон. Начало в 20:00 по московскому времени.

Вчерашняя репетиция по времени совпала с церемонией закрытия Армейских международных игр. Получилось здорово: салют в цветах государственного флага России был просто грандиозным: в небе зажгись 50 видов фейерверков, а купола разрывов превышали в радиусе треть километра. А затем началось форменное волшебство: рой из 700 дронов в ночном небе устроил световое шоу. Над нашими головами летали светящиеся фигуры-символы: легендарный танк Т-34 и современный "Армата", истребитель Су-35. И восторгу участников "Спасской башни" не было предела, когда дроны сложились в узнаваемый символ Победы - штурмовик Ил-2.

Дело в том, что перед нашими глазами была копия еще одной машины-легенды времен Великой Отечественной войны: истребителя Ла-5. Он стал частью наземной музыкальной композиции. Невероятное зрелище: Ил-2, который сложили летающие дроны-роботы, в воздухе, поющие и танцующие "пилоты" и "техники" у истребителя на земле…

На самом представлении сотен дронов не будет. Поскольку они летали по программе АрМИ-2020, которые вчера завершились. Но будут другие дроны: фестивальные. И у них тоже будет особая миссия. Например, только с высоты птичьего полета можно в полной мере рассмотреть фигуру с интригующим названием "Я - мишень", посвященную бомбардировкам Белграда в 1999 году. Ее представит в ходе своего выступления Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России.

Только с неба удастся оценить огромный (во всю фестивальную площадку!) флаг ВДВ. Именно он вписан в Книгу рекордов России: ширина стяга почти 27 метров, длина - 40, общая площадь - 1072 квадратных метров.

Воздушно-десантные войска - дебютант "Спасской башни". Сводный оркестр ВДВ выступает вместе с Ансамблем песни и пляски десантников и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова.

Механически перечислять участвующие военные оркестры и танцевальные группы нет нужды. Музыка - это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем много-много раз услышать и прочитать. Поэтому сразу перейдем к главному: поговорим о том, что останется за кадром. Ну, или, по крайней мере, может не оказаться в центре должного внимания.

Парк "Патриот" расположен на 55-ом км Минского шоссе. От Красной площади его отделяет примерно 60 км наземных дорог. Все предыдущие годы участники фестиваля размещались в московских гостиницах, но фактически большую часть времени они проводили в фестивальном палаточном городке на Васильевском спуске: сразу за Собором Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Или, как его называют туристы - Храм Василия Блаженного. Там же, на Васильевском спуске, силами Президентского полка разворачивалась полевая кухня. Все близко, все под рукой. Вид обалденный, от армейской тушенки с макаронами силы утраиваются. Можно репетировать, подкрепиться, передохнуть.

На время фестиваля часть коней Кремлевской школы верховой езды перевозили в благоустроенную конюшню (официальное название: денники), принадлежащую Президентскому полку. Денники расположены со стороны Кремля, обращенной к Москва-реке. Тоже очень удобно: выгул лощадей проходил в Тайницком саду Кремля и в Большом Кремлевском сквере, а до временного конного манежа на Красной площади просто рукой подать, там и версты не будет.

А на этот раз, чтобы подготовиться к выступлению на новой площадке, участникам пришлось накручивать сотни километров в машинах и автобусах, часто по пробкам. Лошадей привезли и разместили во временных денниках в парке "Патриот" на трое суток, а вот всадникам пришлось ежедневно мотаться в Москву и обратно.

Так что когда будем аплодировать участникам фестиваля, мысленно учтем, что несколько ударов в ладоши - это тем, кто своим незаметным для зрителя трудом обеспечивал это шоу: организаторам, водителям, рабочим сцены и др.

Но самое главное, это даже не удобства участников. На Красной площади особая энергетика. Представьте: вот вы музыкант, танцор, артист, всадник. Вот вы выходите (выезжаете) на историческую брусчатку, и с трех сторон, с Т-образного трибунного комплекса, на вас смотрят 7500 пар глаз. Столько же пар ладоней вам рукоплещут. Или, если ваше мастерство превосходит зрительские ожидания - устраивают овации. Лирические композиции сопровождаются тысячами огоньков (зрители включают телефоны, в ночи горят их экраны), которые покачиваются в такт мелодии. Причем совершенно спонтанно, без подсказок и советов со стороны организаторов. Эмоции и чувства - они всегда проявляются стихийно.

В пляс на трибунах пуститься, конечно, невозможно. Но подтанцовывать под самые зажигательные ритмы не возбраняется. И вся эта зрительская энергетика буквально подпитывает музыкантов.

А сегодня тысяче участников единственного представления фестиваля предстоит играть, петь и танцевать так, как будто они среди зрителей. Но физически зрителей почти нет. И вместо наших лиц они увидят объективы фото и телекамер. Что психологически непросто.

После генеральной репетиции корреспондент "РГ" нахально пробрался на "разбор полетов" и подслушал замечания. По творческой части претензий не было: отработали профессионально. Одно замечание: не все улыбались. Слишком привыкли "к живому": выдают живой звук перед реальными зрителями. На камеру работать не все научены. Не все же там маститые артисты, есть и совсем юные участники.

Поэтому каждому из участников этой "Спасской башни" будет в сто раз легче музицировать, плясать и петь, если он будет помнить, что в этот самый момент мы на них смотрим, оцениваем, и воздаем по заслугам.

Поэтому убедительная просьба: не держите в себе эмоции. Выплескивайте их на медиаресурсы фестиваля, на страницы участников в соцсетях.

До начала выступления еще есть несколько часов времени: музыканты ваши посты, пожелания, напутствия и комментарии прочитают. Вы это узнаете по их лицам.

И еще. Обратите особое внимание на величественный Храм Воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил России. Он часто будет в кадре. Неуместно проводить аналогии с упомянутым Храмом Василия Блаженного на Красной площади. Каждый по-своему великолепен. И в каждом случае есть фестивальная изюминка. На храме на Красной площади во время прошлых фестивалей лазерами рисовали фантастические картины. На главном военном храме светомузыкальных инсталляций не предусмотрено, да этого и не нужно. Он сам по себе завораживающе-интересно подсвечен, причем, его световое оформление весьма динамично.

Пишу об этом, потому что глаза будут разбегаться: в кадре будет много интересного и зрелищного, важно распределить внимание.

Интересно, что в финале колокольный звон главного храма нашей армии станет частью увертюры Петра Ильича Чайковского "1812 год". Таким образом храм стал участником фестиваля.