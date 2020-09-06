Американец Дейв Сандерленд трудился на верфи в Ньюпорте (штат Вирджиния) восемь лет, но в конце минувшей недели лишился работы после того, как перед совещанием отказался снять красную бейсболку с подписью "Трамп-2020". Телеканал Fox News рассказал, что с формальной точки зрения правила работодателя действительно запрещают одежду с политическими лозунгами, но на практике и сам Дейв уже не первый год носил эту бейсболку, и, по его словам, многие другие сотрудники постоянно надевали футболки или кепки с прогрессивными лозунгами в поддержку оппозиционной демократической партии.

Случай с этим рядовым американцем - наглядный предвестник грядущей болезненной кампании в условиях ненависти, накопившейся в расколотом американском обществе за два месяца до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября. Борьба двух главных партий за власть настолько острая, что в ход идут любые приемы, ранее считавшиеся "чересчур".

Тон задают и политики, для которых крайности становятся нормой. Давление активистов движения "Жизни черных имеют значение" обострило противостояние федеральных властей и тех регионов и городов, которыми управляют критикующие Трампа демократы. В результате глава государства поручил своей администрации найти способ урезать федеральное финансирование тем городам, которые "допускают беззаконие". Среди них Вашингтон, Нью-Йорк, Сиэтл и Портленд. Всеми ими управляют мэры-демократы, которые, заигрывая с темнокожим электоратом, отказывались применять жесткую силу к протестующим. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, комментируя планы Трампа, заявил, что президент якобы настолько ненавистен местным жителям, что не сможет пройтись по улицам мегаполиса без армии телохранителей.

Без устали очерняя Трампа, демократы пытаются убедить сограждан, что его переизбрание сродни катастрофе, и предрекают ему скорый политический конец. Либеральная пресса все лето охотно тиражировала результаты соцопросов, формирующих атмосферу неизбежной победы Байдена. Но на самом деле списывать Трампа со счетов пока рано, да и кому это знать, как не его оппонентам, которые безуспешно пытаются сделать это вот уже пятый год. Поэтому даже в стане демпартии немало голосов, предупреждающих, что заказывать шампанское преждевременно. Ведь выбор Байдена кандидатом стал наименее рискованной ставкой, но и не самой сильной - многие соцопросы показывают, что он не "заводит" электорат. Сторонники "партии ослов" (символ демпартии США. - "РГ") не испытывают энтузиазма в отношении 77-летнего кандидата и готовы голосовать не столько лично за него, сколько в пику Трампу.

С учетом сложной избирательной арифметики в США отставание Трампа на практике не так велико, как может показаться из общенациональных опросов. Они пока дают Байдену преимущество в 7-8 пунктов, но это отнюдь не обязательно трансформируется в аналогичное преимущество по выборщикам, а именно их число и определит победителя. Напомним, в США победителем выборов президента становится тот, кто наберет больше голосов из 538 выборщиков. За каждым штатом закреплена определенная квота и, за крайне редким исключением, голоса всех выборщиков от штата достаются тому, кто на голосовании в нем получил больше голосов избирателей. Поэтому для корректного прогноза необходимо смотреть соцопросы по отдельным штатам. Электоральная карта Америки сейчас нарисована так, что дает небольшое преимущество республиканцам, поэтому для кандидата-демократа лидерство в соцопросах - это практически необходимое, но недостаточное условие победы.

Пресса в США изображает президента Трампа "догоняющим" на выборах, но более детальная картина вовсе не такая радужная для его оппонента

Если говорить об отдельных штатах, то в большинстве из них в силу предпочтений электората результат известен заранее, реальная борьба идет только в 10-15 регионах, где и решается исход выборов. Агрегатор Real Clear Politics по нескольким ключевым штатам дает преимущество Байдену всего в 3-4 процента, что уже не так много и близко к статистической погрешности. Что важнее, при столь незначительном отрыве даже небольшое колебание в настроениях или явке в день выборов может изменить результат на противоположный, как это и случилось четыре года назад.

Тогда специалисты политических прогнозов из Five ThirtyEight в день выборов давали вероятность победы Трампа всего 29 процентов (кстати, как и сейчас), но тот вопреки предсказаниям обошел Хиллари Клинтон. Позже ресурс отчасти объяснял свою (да и многих других) ошибку тем, что модели не успели учесть самые свежие соцопросы перед выборами. Тогда за два дня до голосования ФБР закрыло "почтовое дело" Клинтон, что, как считается, дополнительно мобилизовало голоса за Трампа в последний момент. Колебание было небольшим, но достаточным, чтобы в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп уступал в соцопросах, он вдруг выиграл с минимальным перевесом всего 22, 11 и 44 тысячи голосов соответственно. В каждом из этих штатов это преимущество менее 1 процента голосов. Но эти три региона - это 46 выборщиков, которых недосчиталась Клинтон, что и сломило исход в пользу Трампа: 304 на 227. При том, если считать голоса избирателей по всей стране, то за Клинтон их было подано на 2 процента больше.

Вот еще любопытная деталь: в указанных трех штатах, которые Байдену надо отыгрывать, его перевес над Трампом в соцопросах сейчас меньше, чем был в это же время у Клинтон в 2016 году. Кроме того, в этих довольно белых по населению регионах не обязательно удачно резонирует ставка демократов на поддержку движения "Жизни черных имеют значение". В Висконсине, как пишет axios.com, часть белых избирателей-демократов недовольна тем, что Байден думает не столько об их проблемах, сколько об уличных борцах за расовую справедливость. Призывы Трампа к "закону и порядку" находят у них понимание. А в конце минувшей недели кандидатуру Трампа поддержал крупнейший полицейский профсоюз страны - что это, если не бумеранг, вернувшийся к демократам за их призывы урезать финансирование правоохранителей.

Поэтому в реальности преимущество Байдена если и есть, то оно мизерное, а за два месяца многое может произойти. Как представляется, для Байдена они будут тяжелее, чем для Трампа. Трамп закален годами травли со стороны своих оппонентов. Сложно представить, чего может такого произойти, с чем он еще не сталкивался - он постоянно в центре мощного негативного внимания вражеских политиков, прессы и активистов. Пик заболеваемости коронавирусом пока, кажется, остался позади.

А вот Байден в этой кампании под микроскопом еще не оказывался. В немногих выступлениях в начале года он в силу преклонного 77-летнего возраста столько раз оговаривался, что его предвыборный штаб предпочел держать его в тени.

Поэтому выборы эти, конечно, не о Байдене, а о Трампе. В условиях быстро развивающихся кризисов их исход во многом определит конъюнктура на день выборов. Что будет с заболеваемостью? Разработают ли США собственную вакцину? Куда двинутся показатели фондового рынка и безработицы? Что будет происходить в школах? Ответы на все эти вопросы могут с легкостью запросто перевернуть нынешние расклады с ног на голову.