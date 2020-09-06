Лейпциг пережил третью ночь беспорядков

Третью ночь подряд группы агрессивно настроенных молодых людей устроили беспорядки в немецком Лейпциге. Собравшись в районе Конневиц, от 200 до 300 радикалов бросали файера, камни в полицию, били окна машин и витрины зданий. Сотрудникам правоохранительных органов с огромным трудом удалось разогнать группы бунтующей молодежи, отмечает tagesschau.de.

Представители леворадикальных групп начали свои акции в Лейпциге в ночь на пятницу в знак протеста против закрытия властями двух крупных сквотов, пустующих зданий, где незаконно собирались десятки молодых жителей города.

По оценке полиции, на зарегистрированную в местном магистрате демонстрацию собралось около 500 человек. Акция изначально была зарегистрирована как демонстрация в защиту гражданских прав молодого человека, который был выселен из занимаемого им помещения.

Однако из-за грубых нарушений митингующими правил изоляции во время пандемии полиция Лейпцига вскоре официально запретила проведение демонстрации в Конневитце и призвала протестующих разойтись. Это привело к столкновениям молодых людей и стражей порядка в данном районе и в других частях Лейпцига. Начальник полиции Лейпцига Торстен Шульце заявил, что нападавшие являются "радикальными левыми экстремистами". Легкие ранения ночью в пятницу получили девять офицеров. По итогам двух дней было задержано 22 участника акций.

После двух ночей серьезных беспорядков между демонстрантами и силами безопасности в Лейпциге, вечером в субботу ситуация в районе Конневиц, по оценке наблюдателей, значительно ухудшилась. Митингующие, собравшиеся по призыву в соцсетях, сразу атаковали силовиков, несмотря на большую численность стражей порядка.

Полицейские были вынуждены использовать водометы, а также сбрасывали воду на митингующих с вертолета и применили слезоточивый газ. По данным полиции, следователи возбудили дело в отношении еще 15 подозреваемых в организации беспорядков. Вслед за их арестами ночью в воскресенье последовало несколько стихийных митингов. Демонстранты построили баррикады, подожгли мусорные баки и полицейскую машину. Трамвайное движение в Конневице было остановлено.

По словам бургомистра Лейпцига Буркхарда Юнга, из-за жестоких столкновений активистов и полиции дебаты о доступном жилье в местном городском совете оказались обречены на серьезную неудачу, сообщает Die Welt.

"Вы не создаете новое жизненное пространство, нападая на полицейских и поджигая баррикады", - обратился градоначальник к протестующим.

Как отмечают наблюдатели, Лейпциг, как и другие крупные города, в основном из бывшего ГДР, борется с ростом арендной платы и давлением со стороны активистов, которые занимаются самовольным захватом нежилых помещений и выступают против их вытеснения из сквотов. Нескольких экстремистов сотрудники органов правопорядка также подозревают в формировании подпольной террористической организации под вывеской движения "антифа".