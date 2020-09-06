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06.09.2020 18:13
Рубрика: Власть

Сядут жестче

Лидеров мафии предлагается держать в тюрьмах отдельно
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, которые предлагается внести в проект закона, предписывающий держать лидеров мафии в тюрьмах отдельно от остальных заключенных. Сейчас инициатива готовится в Госдуме ко второму чтению.

Жесткие правила будут распространяться не на всех "крестных отцов", а на тех, чьи высокие позиции в криминальном мире юридически зафиксированы. То есть, осужденных по статье 210.1 УК, наказывающей за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Фото: iStock
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"Занятие высшего положения в преступной иерархии отнесено к особо тяжкой категории преступлений, поскольку наиболее опасные преступления совершаются именно организованными преступными сообществами под руководством их лидеров",- поясняют разработчики проекта.

Напомним, в прошлом году по инициативе главы государства был принят закон, который ввел уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступных сообществах. Также было ужесточено наказание за участие в организации преступного сообщества, руководство и само участие в нем. Теперь закон позволяет привлекать к ответственности главарей преступного мира. "Крестному отцу", управляющему криминальной империей, грозит срок от 8 до 15 лет только за сам факт руководства в преступной сфере.

Однако криминальные авторитеты опасны не только на воле, но и в тюрьме: как правило, они не теряют свой руководящий статус после посадки. Поэтому предлагается оградить от их влияния основную массу заключенных. В случае принятия предлагаемых поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, "крестных отцов" будут изолировать от остальных заключенных. То есть, скорее всего сидеть им придется в отдельных камерах под особым присмотром. Задача: не позволить криминальному авторитету ни управлять из-за решетки своими подручными на воле, ни устанавливать свои порядки в колонии. Сегодня, согласно закону, отдельно содержатся особо опасные рецидивисты, а также осужденные к пожизненному лишению свободы.

За сам факт руководства криминальной империей могут отправить в тюрьму на срок до 15 лет

Кроме того, предполагается установить правило, что после освобождения криминального авторитета над ним будет устанавливаться административный надзор. Это значит, что человеку придется отмечаться в полиции, а полиция сможет регулярно приходить с проверками к нему домой. Тому, кто находится под административным надзором, нельзя менять место жительства без специального разрешения.

Могут быть установлены и дополнительные ограничения, например, запрет выходить из дома по вечерам или посещать увеселительные заведения.

В июне проект был принят в первом чтении, сейчас готовится ко второму. На этом этапе в законопроект могут быть внесены правки. Правительство как раз подготовило предложения, как усовершенствовать инициативу. Но суть проекта остается прежней.

Власть Право Уголовное право Законопроекты и комментарии

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