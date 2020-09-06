Британия не боится прервать переговоры с ЕС без заключения торговой сделки

Главный британский переговорщик по Brexit Дэвид Фрост заявил, что Дауинг-стрит не "боится" выйти из переговоров с ЕС без заключения торговой сделки, которая должна вступить в силу 1 января 2021 года. Он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что Лондон может выйти из состава ЕС без заключения данного соглашения и это не будет обязывать Британию соблюдать большинство юридических норм и правил, установленных блоком.

В воскресном интервью Mail on Sunday Фрост заявил о том, что Британия будет следовать позиции "будь что будет", подвергнув критике ход переговоров, которые вел с Евросоюзом кабинет министров Терезы Мэй за постоянные уступки европейскому сообществу. По его словам, команда Терезы Мэй "моргнула и получила ответ на свой блеф", что позволило "ЕС научиться не принимать наши слова всерьез". "Мы не собираемся быть государством-клиентом. Мы не собираемся соглашаться с положениями, которые ограничивают нас в соответствии с порядком действий ЕС", - в довольно категоричном тоне заключил британский переговорщик.

Фрост заявил, что желание получить контроль над деньгами и делами страны "не должно вызывать у кого-либо возражений". "Вот что значит быть независимой страной, это то, за что голосовал британский народ, и это то, что произойдет в конце года, что бы ни случилось", - добавил Фрост, который имеет репутацию сторонника жесткого Brexit.

Фрост, являющийся спецпредставителем британского премьер-министра Бориса Джонсона и назначенный советником главы британского правительства по национальной безопасности, в понедельник должен провести еще один раунд ключевых переговоров в Лондоне со своим коллегой Мишелем Барнье, главным переговорщиком от Евросоюза. Лондон и Евросоюз попытаются уже в восьмой раз договориться о заключении торговой сделки до 31 декабря этого года. В ходе консультаций, проведенных на этой неделе между Барнье и лордом Фростом, сторонам не удалось добиться достижения консенсуса по ключевым позициям сделки. Они хотят, чтобы сделка была согласована в октябре, чтобы к концу переходного периода 31 декабря она была подписана политиками по обе стороны Ла-Манша.

Несмотря на эти заверения, между Лондоном и Брюсселем остаются разногласия по таким вопросам, как рыболовство и уровень поддержки со стороны налогоплательщиков, которую Великобритания хочет предоставить предприятиям, когда станет независимым государством. На практике это также будет означать введение налогов на экспорт для европейских поставщиков и таможенные проверки.

"Мы хотим вернуть себе власть контролировать наши границы, это самое главное", - подчеркнул спецпредставитель Джонсона. Отметим, что на днях в Ассоциации автомобильных грузоперевозок заявили, что этот сценарий приведет к "серьезным" сбоям в цепочках поставок, поскольку системы управления границами еще не работают, чтобы гарантировать, что грузы будут допущены к перевозке в ЕС, сообщает ВВС.

По информации Guardian, на Даунинг-стрит уже создана так называемая переходная группа, в которой специально подобранные чиновники из ряда правительственных ведомств работают над тем, чтобы Лондон был готов торговать с ЕС без сделки по окончании срока действия переходного периода первого января 2021 года.

Между тем

Заявление Фроста прозвучало вслед за сообщением британской Telegraph о том, что главный европейский переговорщик Мишель Барнье, известный своим бескомпромиссным подходом, может быть "отодвинут на второй план" до завершения переговоров, чтобы европейские лидеры могли провести сделку до наступления ее крайнего срока. Европейский Союз опроверг слухи об отстранении Барнье от должности. "Тот, кто хочет сотрудничать с ЕС по Brexit, должен взаимодействовать с Мишелем Барнье. Он является главным переговорщиком ЕС по Brexit и пользуется полным доверием, поддержкой и доверием 27 стран ЕС. Он имеет подтвержденный опыт ведения успешных переговоров по Brexit от имени ЕС", - заявил официальный представитель блока Себастьян Фишер.