Новости

Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 06.09.2020
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 06.09.2020
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 06.09.2020
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 06.09.2020
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 06.09.2020
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 06.09.2020
Акция протеста в Минске завершилась 06.09.2020
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 06.09.2020
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 06.09.2020
Назван состав сборной России на матч с венграми 06.09.2020
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 06.09.2020
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 06.09.2020
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 06.09.2020
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 06.09.2020
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 06.09.2020
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 06.09.2020
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 06.09.2020
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 06.09.2020
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 06.09.2020
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 06.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 23:25
Рубрика: Спорт

Месси решил остаться

Аргентинец задержится в "Барселоне" еще минимум на год
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Сага об уходе Лионеля Месси из "Барселоны" завершена. Точку в ней поставил сам аргентинец, рассказав в программном интервью авторитетному порталу Goal.com, откуда у него взялось решение покинуть каталонский клуб и почему на данный момент это оказалось невозможным.
Желающих заплатить за Месси 700 млн евро не нашлось. Фото: Gettyimages Желающих заплатить за Месси 700 млн евро не нашлось. Фото: Gettyimages
Желающих заплатить за Месси 700 млн евро не нашлось. Фото: Gettyimages

По словам Месси, мысль о том, чтобы продолжить карьеру в новом клубе, не была спонтанной. Она не появилась вдруг, к примеру, после болезненного разгрома от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Я размышлял об уходе на протяжении долгого времени. Я говорил об этом президенту, и он всегда отвечал, что по окончании сезона у меня будет возможность выбрать: уйти или остаться. В итоге он не сдержал свое слово".

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Как болельщики "Барселоны" отреагировали на то, что Месси остается в клубе

Основным препятствием для ухода стала неподъемная 700 миллионов евро отступных, прописанные в контракте у аргентинца. Сам Лео намеревался воспользоваться пунктом, по которому он мог покинуть "Барселону" по окончании любого сезона. Но помешала формальность. "Они прицепились к тому, что я не сообщил им о своем желании до 10 июня, но тогда это было невозможно, потому что было принято решение возобновить сезон посреди коронавируса".

Таким образом Лео оставалось только идти в суд, но этот вариант аргентинец даже не рассматривал. "Я никогда не пойду в суд против "Барсы", потому что я люблю этот клуб, он дал мне все. Это клуб всей моей жизни. "Барса" дала мне все, и я платил ей тем же. У меня не было даже мысли идти судиться с "Барселоной".

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси с "Барсой" истекает летом следующего года. По его окончании аргентинец сможет покинуть каталонский клуб бесплатно без каких-либо оговорок. Но вовсе не факт, что Лео воспользуется этой опцией.

Отец Месси заявил, что пункт о 700 млн отступных утратил силу

Главное, что к тому времени у "Барселоны", скорее всего, будет новый президент. У нынешнего, Жозепа Бертомеу, чьи действия стали одной из причин демарша Месси, нет никаких шансов удержаться на своем посту после 15 марта следующего года, когда состоятся выборы. Если новый президент сумеет заинтересовать Лео проектом, то Месси может пересмотреть свое решение об уходе из "Барсы". Тогда не возникнет необходимости перевозить семью в другую страну, чего аргентинцу крайне не хотелось бы.

Ну а пока все ждут, когда Месси вернется к тренировкам. Лео уже сдал тест на коронавирус у себя дома. Если результат окажется отрицательным, уже сегодня футболист присоединится к команде.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон