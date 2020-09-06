Сага об уходе Лионеля Месси из "Барселоны" завершена. Точку в ней поставил сам аргентинец, рассказав в программном интервью авторитетному порталу Goal.com, откуда у него взялось решение покинуть каталонский клуб и почему на данный момент это оказалось невозможным.

По словам Месси, мысль о том, чтобы продолжить карьеру в новом клубе, не была спонтанной. Она не появилась вдруг, к примеру, после болезненного разгрома от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Я размышлял об уходе на протяжении долгого времени. Я говорил об этом президенту, и он всегда отвечал, что по окончании сезона у меня будет возможность выбрать: уйти или остаться. В итоге он не сдержал свое слово".

Основным препятствием для ухода стала неподъемная 700 миллионов евро отступных, прописанные в контракте у аргентинца. Сам Лео намеревался воспользоваться пунктом, по которому он мог покинуть "Барселону" по окончании любого сезона. Но помешала формальность. "Они прицепились к тому, что я не сообщил им о своем желании до 10 июня, но тогда это было невозможно, потому что было принято решение возобновить сезон посреди коронавируса".

Таким образом Лео оставалось только идти в суд, но этот вариант аргентинец даже не рассматривал. "Я никогда не пойду в суд против "Барсы", потому что я люблю этот клуб, он дал мне все. Это клуб всей моей жизни. "Барса" дала мне все, и я платил ей тем же. У меня не было даже мысли идти судиться с "Барселоной".

Напомним, действующий контракт Лионеля Месси с "Барсой" истекает летом следующего года. По его окончании аргентинец сможет покинуть каталонский клуб бесплатно без каких-либо оговорок. Но вовсе не факт, что Лео воспользуется этой опцией.

Главное, что к тому времени у "Барселоны", скорее всего, будет новый президент. У нынешнего, Жозепа Бертомеу, чьи действия стали одной из причин демарша Месси, нет никаких шансов удержаться на своем посту после 15 марта следующего года, когда состоятся выборы. Если новый президент сумеет заинтересовать Лео проектом, то Месси может пересмотреть свое решение об уходе из "Барсы". Тогда не возникнет необходимости перевозить семью в другую страну, чего аргентинцу крайне не хотелось бы.

Ну а пока все ждут, когда Месси вернется к тренировкам. Лео уже сдал тест на коронавирус у себя дома. Если результат окажется отрицательным, уже сегодня футболист присоединится к команде.