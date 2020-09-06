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06.09.2020 15:50
Рубрика: Власть

МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным

Текст: Александр Гусаров

Москва круглосуточно готова сотрудничать с Берлином по ситуации с блогером Алексеем Навальным, однако ФРГ тормозит процесс расследования. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсетях.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В частности, дипломат отметила, что управление юстиции Берлина только в пятницу, 4 сентября, получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа. "Где же эта "срочность", на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только "изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами". Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?" - написала на своей странице в соцсетях Захарова.

Официальный представитель МИД России пояснила, что "если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России". По ее словам, Москва сомневается в том, что Берлин ведет себя честно в ситуации с блогером. "Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет",-отметила Захарова.

Напомним, что Алексей Навальный 20 августа почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки лайнера в Омске его доставили в местную больницу скорой медицинской помощи №1. В региональном Минздраве подтвердили, что пациент находится в реанимации. Основным рабочим диагнозом, поставленном Навальному российскими врачами, является нарушение углеводного баланса и обмена веществ. 21 августа медики разрешили перевод Навального на лечение в Германию. На следующий день частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин.

В понедельник, 24 августа, в берлинской клинике "Шарите", где до сих пор находится Навальный, заявили, что россиянин мог отравиться веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В дальнейшем правительство ФРГ заявило, что речь идет об отравлении ядом "Новичок", и потребовало от Москвы проведения расследования этого ЧП.

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