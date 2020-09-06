МИД: Россия готова сотрудничать с ФРГ по ситуации с Навальным

Москва круглосуточно готова взаимодействовать с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"РФ готова 24 часа в сутки к сотрудничеству с Германией по ситуации с Навальным", - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Ранее Захарова заявила, что "если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России". Представитель российского МИД напомнила, что такой запрос был передан еще 27 августа.

Напомним, что блогер Алексей Навальный 20 августа почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки лайнера в Омске его доставили в местную больницу скорой медицинской помощи №1. В региональном Минздраве подтвердили, что пациент находится в реанимации.

Основным рабочим диагнозом, поставленном Навальному российскими врачами, является нарушение углеводного баланса и обмена веществ. Двадцать первого августа медики разрешили перевод Навального на лечение в Германию.

На следующий день частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин. Россиянин был доставлен в Берлин.

В понедельник, 24 августа, в берлинской клинике "Шарите", где до сих пор находится Навальный, заявили, что россиянин мог отравиться веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В дальнейшем правительство ФРГ заявило, что речь идет об отравлении блогера ядом "Новичок" и потребовало от Москвы проведения расследования этого ЧП.