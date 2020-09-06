Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня расходов федерального бюджета, - в 2021 году его структурный первичный дефицит может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. Потом он снова должен вернуться к 585 млрд. Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) изменениями затронуты не будут.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - отмечается в пояснительной записке. Там же уточняется, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом, что "позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора".

От параметров бюджетного правила придется отступить из-за роста расходов

Об обсуждении временного отступления от бюджетного правила в части предельных расходов бюджета ранее говорил замминистра финансов Владимир Колычев. В 2020 году от бюджетного правила тоже придется отступить из-за роста бюджетных расходов и уровня заимствований, связанных с пандемией и ее последствиями для экономики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года принципиально важен не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике.