Новости

В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 22:22
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 21:45
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 21:36
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 19:52
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 19:25
Акция протеста в Минске завершилась 18:58
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 18:43
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 18:25
Назван состав сборной России на матч с венграми 17:46
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 17:35
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 17:21
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 17:01
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 16:56
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 16:42
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 16:33
Вышел трейлер хоррор-антологии авторов "Прочь" и "Человека-невидимки" 16:01
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса 15:50
Вышел трейлер "Вечного света" Гаспара Ноэ с Шарлоттой Генсбур 15:50
МИД: Берлин тормозит расследование ситуации с Навальным 15:50
Стала известна дата выхода новых серий мультсериала "Первобытный" 15:34
По мотивам игры Shenmue выпустят аниме-сериал 15:22
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси 14:58
США поставят атомный реактор на Луне 14:57
Путин рассказал о влиянии пандемии на развитие технологий 14:52
Антикоронавирусный "щит" обойдется испанским школам в 8 тысяч евро в год 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
06.09.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Объяснили расходчиво

Минфин предложил смягчить бюджетное правило
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Минфин предложил смягчить на 2021 год действующее бюджетное правило. Это следует из поправок в Бюджетный кодекс, опубликованных министерством для общественного обсуждения.

Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня расходов федерального бюджета, - в 2021 году его структурный первичный дефицит может увеличиться почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. Потом он снова должен вернуться к 585 млрд. Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) изменениями затронуты не будут.

Фото: Евгений Биятов/ТАСС
Мишустин: Новый бюджет нацелен на выполнение всех соцобязательств

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - отмечается в пояснительной записке. Там же уточняется, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом, что "позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора".

От параметров бюджетного правила придется отступить из-за роста расходов

Об обсуждении временного отступления от бюджетного правила в части предельных расходов бюджета ранее говорил замминистра финансов Владимир Колычев. В 2020 году от бюджетного правила тоже придется отступить из-за роста бюджетных расходов и уровня заимствований, связанных с пандемией и ее последствиями для экономики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что возврат к параметрам бюджетного правила с 2022 года принципиально важен не только для долгосрочной устойчивости государственных финансов, но и для стабильности долгосрочных процентных ставок в экономике.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минфин

Главное сегодня

От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
В России завершили работу над планом восстановления экономики
Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре