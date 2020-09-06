Минпросвещения: Случаи коронавируса в школах единичны

Случаи коронавирусной инфекции в некоторых школах выявляются. Но они носят единичный характер. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио "КП".

- Ситуация разная, мы мониторим ее ежедневно. Отслеживаем, какое число детей, классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом, - цитирует Дмитрия Глушко kp.ru. - Пока такие случаи единичны.

По его словам, все школы были готовы к началу учебного года. А те проблемы, которые возникли, связаны в основном с организационными решениями.

- Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора, - отметил Дмитрий Глушко. - Например, скапливаются очереди на входе в школы.

Дмитрий Глушко отметил: ключевая проблема в том, что в некоторых школах не успели отладить систему входа и термометрии.

- По каждому случаю нам приходится разбираться, регулировать, - рассказал Дмитрий Глушко. - Есть требования Роспотребнадзора, которые мы будем соблюдать. Но нам надо помогать администрации школ с этой работой.

Также первый замминистра отметил, что с начала учебного года нескольким российским школам пришлось перейти на дистанционное обучение в связи с вспышками коронавируса. Дмитрий Глушко добавил: во многих регионах родители могут просто написать заявление, и тогда их ребенок будет учиться дистанционно.

- В частности, в Забайкальском крае школа перешла, есть дозированные переводы классов на дистанционное обучение, - рассказал он. - В этих школах выявлены конкретные случаи заболевания. В контроле помогает Минздрав, он обеспечивает дополнительный мониторинг.