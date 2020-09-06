"Перечисление этих средств не приведет к увеличению общего объема финансирования национального проекта в 2020-2024 годах, - подчеркивают в фонде. - Указанные средства планируется перенести с 2022 года на 2020 год". Вместо запланированных 35 млрд рублей на расселение в нынешнем году будет потрачено 85 млрд рублей. В 2022 году, соответственно, финансирование уменьшат.

"На эти средства с учетом софинансирования регионов планируется до 1 июля 2022 года расселить опережающими темпами более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья", - добавили в фонде.

Перераспределить часть расходов на расселение аварийного жилья предложил в апреле президент РФ Владимир Путин. В этом году программа расселения непригодных для проживания домов перевыполнена уже на 33% по количеству расселенного жилья и на 50% по числу переехавших жителей. В числе лидеров - Сахалинская, Магаданская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, Воронежская область.

Переселение жителей аварийных домов в новостройки имеет и экономический, социальный эффект, подчеркнул первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. "Каждое рабочее место на стройке обеспечивает 10-15 рабочих мест смежных профессий", - сказал он.

Выделенные средства позволят расселить раньше намеченных сроков около 1 млн квадратных метров аварийного жилья

Между тем объемы аварийного жилья с каждым годом растут - насчитывается уже около 8 млн кв. м жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года и не входящего в ныне действующую программу. Недавно правительство впервые обозначило задачу на будущее - выработать подходы к расселению жилья, признанного таковым уже после 2016 года, говорит замгендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин. "Также идет поиск решений для вовлечения в эту программу ветхого жилья", - сообщил он. Понятия "ветхого жилья" в законодательстве нет. По последним данным - на 2016 год - в стране насчитывалось 65 млн кв. м таких домов.