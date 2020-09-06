Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат вернулся на Землю и приземлился на заданной площадке, сообщает агентство Синьхуа.

"После двухдневного полета аппарат приземлился на заданной территории. Эксперимент прошел успешно", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

О запуске ракеты-носителя Changzheng-2F с многоразовым испытательным космическим кораблем сообщили четвертого сентября. Старт был дан с космодрома Цзюцюань. Эксперты уточнили, что космический аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса. Добавим, что запуск стал 14-м по счету для ракет-носителей серии Changzheng-2F.