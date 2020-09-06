Назван состав сборной России на матч с венграми

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на второй матч Лиги наций в гостях против Венгрии.

По сравнению с предыдущей встречей с сербами (3:1), произошло три изменения: в запасе остались Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Вячеслав Караваев, с первых минут выйдут Далер Кузяев, Антон Миранчук и Федор Кудряшов.

Полностью стартовый состав россиян выглядит следующим образом: Антон Шунин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев, Артем Дзюба.

Добавим, что в первом матче в Лиге наций венгры обыграли на выезде Турцию со счетом 1:0.