Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

По время парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в штате Техас затонули несколько лодок. Информацию подтвердили представители офиса местного шерифа, где принимали звонки с просьбой о помощи.

Пока нет данных о пострадавших и количестве затонувших лодок, уточняет РИА Новости. Парады в поддержку нынешнего президента США прошли также в Нью-Джерси и Флориде.

Напомним, на третье ноября в стране назначены президентские выборы. Основным соперником нынешнего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах будет кандидат демократов Джо Байден.