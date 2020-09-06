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06.09.2020 01:26
Рубрика: В мире

Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа на озере в Техасе

По время парада в поддержку президента США Дональда Трампа на озере Трэвис в штате Техас затонули несколько лодок. Информацию подтвердили представители офиса местного шерифа, где принимали звонки с просьбой о помощи.

Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов

Пока нет данных о пострадавших и количестве затонувших лодок, уточняет РИА Новости. Парады в поддержку нынешнего президента США прошли также в Нью-Джерси и Флориде.

Напомним, на третье ноября в стране назначены президентские выборы. Основным соперником нынешнего лидера США Дональда Трампа на предстоящих выборах будет кандидат демократов Джо Байден.

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