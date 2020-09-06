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06.09.2020 23:11
Рубрика: Власть

Сто и семь лет

Николай Патрушев подвел итоги работы госкомиссии по Карелии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
В Москве прошло итоговое заседание госкомиссии по развитию Карелии, на котором были подведены итоги семи лет работы.

В состав комиссии, которая была образована в 2013 году указом президента, входят все федеральные министры, а руководит ей секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. То, что работа комиссии была рассчитана именно на семилетку - не случайно. В этом году 8 июня республика отметила свой 100-летний юбилей. За эти годы работа комиссии кардинально изменила республику. Из одного из самых депрессивных регионов России Карелия постепенно превращается в республику, где не просто комфортно жить, но и можно достойно работать и отдыхать. Подведение итогов не означает, что комиссия заканчивает свою работу и отправляет Карелию в "свободное плавание". Как заявил Николай Патрушев, за прошедшие годы удалось добиться решения ключевых задач, которые стояли перед госкомиссией, но ряд из них имеет долгосрочный характер и работу по ним необходимо продолжать.

В Карелии на год перенесли выполнение федеральной целевой программы

"Считаю, что координацию этой работы должно обеспечить Минэкономразвития России. Прежде всего это касается успешного выполнения федеральной целевой программы и индивидуальной программы развития республики", - подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, о результате работы госкомиссии, в том числе о принятых на итоговом заседании рекомендациях, будет подготовлен доклад главе государства.

Что касается конкретных итогов работы госкоммиссии, то, по словам Патрушева, за все эти годы удалось привлечь в регион свыше 126 млрд рублей инвестиций, которые пошли на реализацию проектов, обеспечивших социально-экономическое развитие Карелии. В частности, почти в два раза вырос объем валового регионального продукта, дополнительно создано и модернизировано более 22 тысяч рабочих мест.

В 2 раза вырос объем отгруженных товаров республиканского производства. Модернизированы и организованы новые промышленные мощности. Так, в развитие Сегежского целлюлозно-бумажного комбината уже инвестировано почти 15 миллиардов рублей, планируется дополнительно инвестировать еще 55 миллиардов.

Восстановлена работа находившихся в стадии банкротства ряда предприятий. В их числе - Онежский судостроительно-судоремонтный завод, на котором на воду спущено уже 16 судов.

Одно из главных достижений - это то, что за последние годы удалось почти на 40 процентов снизить младенческую смертность и увеличить на 3,5 года продолжительность жизни населения Карелии

Также получил развитие Онежский тракторный завод, на промышленной площадке которого совместно с белорусскими партнерами запущено производство специализированной лесозаготовительной техники.

Дополнительным стимулом для развития в Карелии бизнеса и обеспечения социальной стабильности стало снижение более чем на 30% тарифов на электроэнергию, сказал секретарь Совбеза. Но, самое главное, в Карелии с 2013 года удалось увеличить среднюю продолжительность жизни населения на 3,5 года и снизить почти на 40 процентов младенческую смертность.

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