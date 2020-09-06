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Рубрика: Спорт

"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ

Текст: Максим Домчев

В седьмом матче серии "Нью-Йорк Айлендерс" переиграл "Филадельфию" - 4:0. Тренерский штаб "Айлендерс" в решающей встрече сделал ставку не на российского голкипера Семена Варламова, а на немца Томаса Грайсса. И это сработало.

Фото: AP Photo / Mark Humphrey
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"Островитяне" отыграли встречу на ноль и выиграли - 4:0. В составе победителей отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье.

"Айлендерс" вышли в финал Восточной конференции, где их поджидает "Тампа-Бэй Лайтнинг" с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.

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