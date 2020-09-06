"Нью-Йорк Айлендерс" стал последним полуфиналистом плей-офф НХЛ

В седьмом матче серии "Нью-Йорк Айлендерс" переиграл "Филадельфию" - 4:0. Тренерский штаб "Айлендерс" в решающей встрече сделал ставку не на российского голкипера Семена Варламова, а на немца Томаса Грайсса. И это сработало.

"Островитяне" отыграли встречу на ноль и выиграли - 4:0. В составе победителей отличились Скотт Мейфилд, Энди Грин, Брок Нельсон и Энтони Бовиллье.

"Айлендерс" вышли в финал Восточной конференции, где их поджидает "Тампа-Бэй Лайтнинг" с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским.