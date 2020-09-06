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06.09.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации

Текст: Артур Нанян

Первая ракетка мира Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США (US Open) по теннису. Во время матча четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты серба дисквалифицировали и не позволили продолжить встречу.

Фото: EPA
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Скандал произошел в концовке первого сета, когда Джокович проиграл свою подачу и счет стал 6:5 в пользу его соперника. Уступив в последнем розыгрыше, Новак захотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала и стала кашлять, словно задыхаясь, после чего ее увели с корта.

Матч был остановлен, а судья на вышке и организаторы турнира стали обсуждать сложившуюся ситуацию с Джоковичем. Во время разговора серб сказал им: "Вы утверждаете, что у вас нет выбора. Но он есть: можете оштрафовать меня на гейм, сет - у вас достаточно вариантов". Однако в итоге лучшего теннисиста мира сняли с соревнований.

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