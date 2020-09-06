Оверим нокаутировал Сакаи в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе

Алистер Оверим в главном поединке турнира в Лас-Вегасе в пятом раунде техническим нокаутом победил Аугусто Сакаи.

За сутки до турнира стало известно о положительных тестах на коронавирус у нескольких спортсменов. Как результат - два боя были отменены. В их числе - противостояние Маркоса Рожерио Де Лимы с Александром Романовым. Дебютного боя россиянина в UFC ждали с нетерпением, поскольку 120-килограммовый спортсмен выступал в других промоушенах.

Бой Оверима и Сакаи получился интересным и завершился досрочной победой голландца в пятом раунде. Судья остановил поединок, и Оверим выиграл техническим нокаутом. Для голландца эта победа стала 47-ой в карьере при 18 поражениях.

В другом поединке Овинс Сен-Пре досрочно победил Алонсо Менифилда.

Неудача постигла россиянина Зелима Имадаева, который уступил бразильцу Мишелю Перейре удушающим приемом.