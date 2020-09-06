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Текст:   Марина Трубилина 
18:50 06.09.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)

Облегчили долю

Пайщики ЖСК получили право на компенсации наравне с дольщиками

Поправки в правила выплаты компенсаций обманутым дольщикам и ряд других документов разработал минстрой.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Они связаны с принятым в июле законом, по которому пайщики жилищно-строительных кооперативов, пострадавшие от проблемных застройщиков, получат компенсации по той же формуле, что и "обычные" дольщики, пояснили в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фото: iStock
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Кроме того, в документах прописывается порядок возврата в Пенсионный фонд материнского капитала, уплаченного за так и не достроенную квартиру. "Вводится правовой механизм возврата средств маткапитала со счета эскроу при расторжении договора долевого участия. Благодаря этому возможно повторное использование материнского капитала", - подчеркивают в фонде.

Изменения в устав фонда позволят ему финансировать достройку объектов социальной и инженерной инфраструктуры, отмечает президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин.

"Общее количество проблемных объектов не идет на убыль, - отмечает эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. - К 2,5 тысячи "посчитанных" долгостроев может добавиться еще больше 600 объектов, у которых, по данным на август, есть отставание по графику работ. Однако следует заметить, что разрешение на строительство этих зданий было получено более 3 лет назад, по старым правилам. В целом уже почти половина возводимых домов строится по новым правилам, со счетами эскроу".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На днях были также внесены изменения в методику расчета стоимости завершения долгостроев: появилась единая методика расчета стоимости завершения проблемных домов. Это позволит Фонду реже обращаться к оценщикам, ускорить подготовку документов и принятие решений по долгостроям, рассказал гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

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