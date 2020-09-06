Это второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", рассказал замглавы минкомсвязи Максим Паршин. По его мнению, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.
Сейчас мир стоит на пороге второй квантовой революции (первая подарила нам транзисторы и мобильную связь). Крупные страны вкладывают миллиарды долларов в развитие квантовых технологий (КТ). А квантовые коммуникации - наиболее развитая и "понятная" из них.
Они обеспечивают беспрецедентный уровень защиты - криптографические ключи передаются только между сторонами коммуникации, объяснил Алексей Федоров, руководитель группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра. Информация кодируется в состояния фотонов, и при вмешательстве злоумышленника система выдает ошибку.
С другой стороны, даже защищенные самыми современными средствами криптографии данные можно будет расшифровать - появление мощного квантового компьютера позволит это сделать на горизонте 7-10 лет, полагает Федоров, поэтому критически важные данные и устройства с длинным жизненным циклом надо начинать защищать уже сейчас.
Основными потребителями квантовых коммуникаций станут сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д. Коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна также и на зарубежных рынках, говорится в сообщении РЖД (разработчик "квантовой дорожной карты").
В рамках "дорожной карты" до 2024 года запланировано более 120 мероприятий и проектов по созданию квантовых сетей связи и специального оборудования, разработке абонентских устройств, развитию квантового интернета вещей и подготовке профессиональных кадров.
Протяженность квантовых сетей к 2024 году должна составить 7 тысяч км, к 2030 году - 15 тысяч км. Интегрируя инфраструктуру РЖД (более 75 тысяч километров оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране) с усилиями участников рынка и регуляторов, можно выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения, отметил замглавы РЖД Сергей Кобзев.
Квантовая магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом "дорожной карты". Сеть позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей. Строительством магистрали займется РЖД.
На реализацию "дорожной карты" государство выделит 10,2 млрд рублей, а также привлекут средства соинвесторов, сообщили в минкомсвязи.