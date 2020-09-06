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06.09.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Москва на проводе

Первая в России квантовая линия связи соединит две столицы
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Первая в стране квантовая линия связи может появиться между Москвой и Санкт-Петербургом уже в первом квартале 2021 года. Магистральная сеть протяженностью 800 километров будет построена согласно "дорожной карте" по развитию квантовых коммуникаций, которую на прошлой неделе утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Это второй утвержденный стратегический документ по теме квантовых технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", рассказал замглавы минкомсвязи Максим Паршин. По его мнению, у России есть все шансы развить компетенции в этой области и создать собственные конкурентоспособные квантовые технологии на уровне с мировыми лидерами.

Сейчас мир стоит на пороге второй квантовой революции (первая подарила нам транзисторы и мобильную связь). Крупные страны вкладывают миллиарды долларов в развитие квантовых технологий (КТ). А квантовые коммуникации - наиболее развитая и "понятная" из них.

Они обеспечивают беспрецедентный уровень защиты - криптографические ключи передаются только между сторонами коммуникации, объяснил Алексей Федоров, руководитель группы квантовых информационных технологий Российского квантового центра. Информация кодируется в состояния фотонов, и при вмешательстве злоумышленника система выдает ошибку.

Операторам связи могут возместить "Доступный интернет"

С другой стороны, даже защищенные самыми современными средствами криптографии данные можно будет расшифровать - появление мощного квантового компьютера позволит это сделать на горизонте 7-10 лет, полагает Федоров, поэтому критически важные данные и устройства с длинным жизненным циклом надо начинать защищать уже сейчас.

Основными потребителями квантовых коммуникаций станут сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т.д. Коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна также и на зарубежных рынках, говорится в сообщении РЖД (разработчик "квантовой дорожной карты").

В рамках "дорожной карты" до 2024 года запланировано более 120 мероприятий и проектов по созданию квантовых сетей связи и специального оборудования, разработке абонентских устройств, развитию квантового интернета вещей и подготовке профессиональных кадров.

Протяженность квантовых сетей к 2024 году должна составить 7 тысяч км, к 2030 году - 15 тысяч км. Интегрируя инфраструктуру РЖД (более 75 тысяч километров оптико-волоконных сетей и собственные системы связи по всей стране) с усилиями участников рынка и регуляторов, можно выстроить модель кооперации от базовых научных разработок до конечного применения, отметил замглавы РЖД Сергей Кобзев.

Квантовые технологии гарантируют беспрецедентный уровень защиты - информация кодируется в состояния фотонов

Квантовая магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом станет пилотным проектом "дорожной карты". Сеть позволит апробировать технологии и сетевую архитектуру, решить вопросы стандартизации и сертификации оборудования, а также выстроить модель взаимодействия разработчиков, интеграторов, телекоммуникационных операторов и конечных потребителей. Строительством магистрали займется РЖД.

На реализацию "дорожной карты" государство выделит 10,2 млрд рублей, а также привлекут средства соинвесторов, сообщили в минкомсвязи.

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