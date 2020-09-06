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06.09.2020 13:44
Рубрика: В мире

Почти 100 человек задержали накануне в ходе акций протеста в Беларуси

Текст: Александр Гусаров

В МВД Беларуси подсчитали количество задержанных в ходе протестных акций 5 сентября. Согласно данным, приведенным пресс-секретарем ведомства Ольгой Чемодановой, задержан 91 человек. 34 из них будут находиться в изоляторах до решения суда по административным делам.

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"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 91 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных [лиц] водворены 34 человека", - цитирует ТАСС запись официального представителя белорусского МВД.

Как уточнила Чемоданова, в субботу "протестные акции прошли в 18 населенных пунктах" Беларуси, общее количество участников составило примерно 4 тыс. человек. При этом, по ее словам, "в столице несанкционированные мероприятия отмечались в 8 местах".

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