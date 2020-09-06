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06.09.2020 23:30
Рубрика: Спорт

Хороши и без Роналду

Португалия разгромила Хорватию даже в отсутствии своего капитана
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Лига наций едва стартовала, но уже успела подарить болельщикам несколько любопытных матчей.
В матче с Хорватией Диогу Жота (No 15) забил свой первый мяч за сборную Португалии. Фото: Gettyimages В матче с Хорватией Диогу Жота (No 15) забил свой первый мяч за сборную Португалии. Фото: Gettyimages
В матче с Хорватией Диогу Жота (No 15) забил свой первый мяч за сборную Португалии. Фото: Gettyimages

Встречи с самыми любопытными афишами в основном проходят в дивизионе "А", где собраны сильнейшие команды Европы. Один из таких матчей состоялся на арене "Эштадиу ду Драгау" в португальском Порто, где хозяева легко разобрались с хорватами - 4:1.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Ужаленный Роналду

Португальцы, напомним, действующие чемпионы Европы и победители дебютного розыгрыша Лиги наций. Хорватия - бронзовый призер чемпионата мира, прошедшего в 2018 году в России. Казалось бы, соперники сравнимые по свежим регалиям, но битвы как таковой не получилось. До перерыва "шашечные", как называют хорватскую команду из-за традиционной расцветки формы, еще как-то держались, пропустив лишь однажды. А вот во втором тайме Португалия нанесла хорватам сразу три пробоины.

Если вам интересно узнать, сколько из четырех мячей положил капитан победителей, Криштиану Роналду, спешим удивить - ни одного. 35-летний португалец за перипетиями игры наблюдал с трибуны. Оказывается, Криштиану в палец ноги укусила пчела, и футболист не успел восстановиться после занесенной инфекции. Но, даже не выходя на поле, Роналду умудрился привлечь к себе внимание. Как выяснилось, Криштиану во время просмотра игры пренебрег средствами индивидуальной защиты, а именно не надел маску. Так вот на видео попал момент, когда именитому игроку делает замечание сотрудница стадиона. Футболист, к слову, не стал пререкаться и тут же напялил на лицо аксессуар, лежавший рядом.

- Он уже тренируется, чувствует себя лучше. В принципе он поедет в Швецию (завтра там у Португалии следующий матч. - Прим. "РГ"). У него нет травмы. Ему просто нужно восстановиться от инфекции, - объяснил наставник португальской команды Фернанду Сантуш.

Напомним, что уже в игре со Швецией, при условии, что Роналду все-таки примет в ней участие, у Роналду будет возможность отпраздновать уникальный юбилей: ему не хватает всего одного гола до сотни мячей за сборную.

Впрочем, действующие чемпионы Европы постепенно привыкают жить и без своей суперзвезды. Благо поколение у португальцев растет очень приличное. Так в матче с хорватами первые мячи за сборную забили 23-летний Диогу Жота и 20-летний Жоау Феликс, которому прочат будущее новой португальской суперзвезды.

- Ожидал, что команда покажет такую игру, учитывая, как она тренировалась на этой неделе, но не мог предсказать такой счет. К тому же не все получалось на поле у обеих команд. Мы играли с грозным соперником и добились отличного результата, -подвел итог Сантуш.

Добавим, что сборная Португалии пока не знает поражений в Лиге наций. В семи матчах у нее пять побед и две ничьих.

Хорваты не те

А вот у хорватов не все так радужно. По сравнению с ЧМ-2018 "шашечные" выглядели совсем другой командой. Плюс сборной не смогли помочь ветераны Лука Модрич и Иван Ракитич, пропустившие матч по договоренности с главным тренером Златко Даличем. А ведь следующим соперником хорватов будут французы.

- Нам нужно было играть энергичнее и агрессивнее. Португалия выглядела гораздо лучше и заслуженно победила, и это поражение какое-то время будет сидеть занозой. Я опасался такого результата, поскольку знал, что мы не полностью готовы. Мы должны оправиться, но предстоящие три дня будут нелегкими. Мы должны играть энергичнее и с большим желанием. Против Франции тоже будет крайне тяжело, - сделал невеселый прогноз Далич.

Экономные чемпионы

К слову, о французах. В отличие от Португалии другие гранды европейского футбола стартовали в Лиге наций не столь ярко. Это относится и к действующим чемпионам мира. Во встрече со шведами подопечные Дидье Дешама показали экономный футбол, а для победы хватило одного удара в створ за весь матч. Его автором стал гениальный Килиан Мбаппе. На 41-й минуте форвард благодаря рикошету ворвался с фланга в штрафную и почти с нулевого угла положил мяч в сетку.

"Синие" под самый занавес могли удвоить свое преимущество, но Гризманн промахнулся с пенальти. Кстати, в третий раз кряду в футболке сборной.

- Не ищу оправданий, но необходимо учитывать, что это был первый матч после долгого перерыва и игроки находятся в разном физическом состоянии, - резюмировал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Не суперзрелищный вышел старт и у сборной Англии, с трудом одолевшей в гостях Исландию - 1:0. Эти две команды выдали один из самых запоминающихся матчей Евро-2016, когда северяне выбили англичан из турнира на стадии 1/8 финала. Вот и нынешний выезд для талантливой английской молодежи, которой дал шанс наставник команды Гарет Саутгейт, получился непростым. Задачу усложнило удаление Кайла Уокера, из-за чего последние 20 минут матча гости играли в меньшинстве. И все-таки англичане выстояли: уже в добавленное время победу им принес Рахим Стерлинг.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов наверняка с особым интересом следил за встречей Бельгии и Дании, наших соперников по группе на предстоящем чемпионате Европы. Но и тут обошлось без сенсаций. Бельгийцы, занимающие первую строчку в рейтинге ФИФА, одержали уверенную победу со счетом 2:0. Гол и результативная передача у форварда "Наполи" Дриса Мертенса.

Что касается других матчей топ-сборных, состоявшихся чуть ранее, Германия сыграла вничью с Испанией - 1:1, Нидерланды одолели Польшу - 1:0, а итальянцы не смогли справиться с Боснией.

В воскресенье в Лиге наций стартовал второй тур. В дивизионе "А" состоялись матчи Испания - Украина, Швейцария - Германия; в дивизионе "В" - Уэльс - Болгария, Ирландия - Финляндия, Сербия - Турция; в дивизионе "С" - Словения - Молдова, Косово - Греция; в дивизионе "D" - Андорра - Фаррерские острова, Мальта - Латвия.

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