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06.09.2020 00:23
Рубрика: Спорт

Португалия разгромила Хорватию с Влашичем и Ловреном

Текст: Максим Домчев
В матче Лиги наций сборная Хорватии потерпела поражение от Португалии - 1:4.
Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
Фото: EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

В Лиге наций прошли очередные матчи группового раунда. Португалия принимала Хорватию. В этом матче не смог принять участие Криштиану Роналду, который пострадал от пчелы. Коварное насекомое ужалило звезду мирового футбола в один из пальцев на ноге, и футболист был вынужден наблюдать за игрой партнеров с трибуны.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
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В составе хорватов с первых минут на поле вышли Никола Влашич из ЦСКА и Деян Ловрен из "Зенита", однако проявить себя в этот вечер они не смогли. Португалия уверенно победила - 4:1. В составе победителей отличились Жоау Канселу, Диогу Жота, Жоау Фелиш и Андре Силва. У хорватов забитым мячом отметился Бруно Петкович.

В другом матче этой группы Франция одолела Швецию 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе. В поединке соперников сборной России на предстоящем чемпионате Европы Дания уступила Бельгии - 0:2. Авторами голов стали Джейсон Денайер и Дрис Мертенс.

Ранее во встрече с двумя удалениями и двумя пенальти Англия переиграла Исландию - 1:0. Рахим Стерлинг с "точки" не промахнулся, а его визави Биркир Бьярнасон оказался неточен.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

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