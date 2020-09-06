Предприниматели Арктической зоны получат частичную компенсацию страховых взносов

Премьер-министр Михаил Мишустин установил работающим в Арктической зоне предпринимателям, в том числе индивидуальным, возмещение до 75 процентов затрат на страховые взносы.

Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребенка.

Субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Для получения поддержки от государства организация должна быть зарегистрирована в качестве резидента Арктической зоны, и ей необходимо направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Прием заявок на получение статуса резидента начался 28 августа.

Такое решение, рассчитывают в правительстве, поможет создать новые рабочие места и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.