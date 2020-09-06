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06.09.2020 23:22
Рубрика: Общество

"Спутник V" без секретов

Ученые рассказали о вакцине в научном журнале
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(8253)
Подробности создания первой российской вакцины от COVID-19, разработанной в НИЦЭМ имени Гамалеи, наконец, опубликованы: статья вышла в одном из самых престижных медицинских журналов The Lancet. И это дорогого стоит.

Журнал рецензируемый, то есть до публикации статью предоставляли нескольким ученым-рецензентам, а уровень The Lancet - это мировой уровень профессионализма и известности. Так что сам факт публикации в большой степени гарантирует и качество технической стороны исследований, и их полноту, и корректность выводов. Кроме того, теперь весь мир знает имена группы ученых, которой руководил Денис Логунов - это коллектив более чем из трех десятков человек. Такой открытости очень не хватало. Наконец, самое главное, статья подтвердила то, о чем и сам Логунов, и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, и активно поддерживающий проект глава РФПИ Кирилл Дмитриев много раз заявляли на пресс-брифингах и в интервью: вакцина эффективна и безопасна.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Эффективность вакцины оценивали просто: ученые сравнивали уровень антител в крови у добровольцев после прививки и у пациентов, которые переболели COVID-19. Оказалось, что после проведения двойной вакцинации - с использованием препаратов на основе двух форм векторов-аденовирусов - иммунный ответ оказался в 1,5 раза мощнее, чем у переболевших, - пояснил Александр Гинцбург. Только одно введение вакцины оказалось менее действенным. Кстати, зарубежные вакцины, которые также проходят сейчас заключительную фазу испытаний, вызывают иммунный ответ примерно на том же уровне, который фиксируется у перенесших заболевание. "Это выдающаяся работа наших ученых, они создали передовой вакцинный препарат. Публикация в The Lancet показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом скептикам, которые необоснованно критиковали российскую вакцину", - заявил Кирилл Дмитриев.

При этом исследования третьей фазы, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев, начались. Их результаты ученые НИЦ имени Гамалеи также опубликуют, по планам, в ноябре. Пока же каждый вправе сам решать: сделать прививку сейчас или дождаться окончания всех этапов исследования.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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