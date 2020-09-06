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06.09.2020 11:10
Рубрика: Власть

Cуперфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Солнечногорске

Текст: Айсель Герейханова
В воскресенье на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске прошла церемония открытия суперфинала конкурса "Лидеры России 2020". С 6 по 7 сентября за победу будут бороться 300 участников из 54 регионов России. Важно, что в суперфинал также прошли двое граждан Украины и Беларуси.
Фото: Владимир Аносов/ РГ Фото: Владимир Аносов/ РГ
Фото: Владимир Аносов/ РГ

Открывая церемонию, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, что большинство суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука" (42%) и финансовый сектор (21%).

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"Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно", - сказал он.

Комиссаров также отметил, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Среди финалистов конкурса - почти половина участников - до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов).

Сегодня участников конкурса ждут оценочные мероприятия. Им предстоит предложить свои решения реальных кейсов крупнейших российских компаний.

"Это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы", - подчеркнул председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко.

Важно, что уже сейчас 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении. При этом Комиссаров отметил, что проект "Лидеры России" все-таки не про замещение вакантных должностей.

"Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях", - сказал он участникам.

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Сегодня все суперфиналисты уже получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. Уже завтра будут объявлены победители "Лидеров России" - 100 участников, которые смогут получить себе наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из них могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Отметим, что это уже третий сезон "Лидеров России". Конкурс направлен на поддержку и выявление руководителей нового поколения. Проект реализуется по поручению президента России.

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