Обновленный Тульский кремль уже посетили четыре миллиона туристов

Сегодня Тульский кремль - один из самых посещаемых музеев страны, об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в Туле, где состоялось итоговое заседание оргкомитета по празднованию 500-летия создания этого старейшего оборонительного сооружения со славной историей, положившее начало основанию Большой засечной черты.

Здесь уже побывали четыре миллиона туристов. А юбилей, который будет отмечаться 26 сентября, по словам заместителя председателя Правительства РФ, важная дата не только в истории Тульской области, но и всей России. "Я уверен, что она также привлечет внимание международной общественности", - заметил Дмитрий Чернышенко.

Три года подготовки к юбилею, более ста реализованных проектов - археологических, экспозиционных, издательских, образовательных, реставрационных, по благоустройству и приведению в порядок коммунальной инфраструктуры. На подготовку к празднованию регион получил серьезную федеральную поддержку - в виде субсидии, за счет госпрограмм различных ведомств. Также дополнительно были привлечены внебюджетные средства. Общий объем финансирования - около 4,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер и члены оргкомитета оценили степень готовности объектов к торжествам. У дверей Успенского собора в кремле их встречал митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, отметивший, что в Туле совершается большое дело - пройдут годы, а храмы будут возвышаться над городом, оберегая и защищая. Успенский собор замечателен не только своей архитектурой - здесь уникальные фрески. Их необычность в том, что это иконопись на стенах, выполненная мастерами под руководством Афанасия Шустова. Это редчайшее произведение искусства, такие храмы можно пересчитать по пальцам.

Посмотрев на реставрацию фресок, гости отправились к выстроенным на территории кремля осадным дворам - это восстановленное поселение средних веков. Там вовсю шла репетиция спектакля: артисты в домотканых одеяниях пели и плясали, режиссер громко командовал, как бы не сразу заметив гостей. Эта суета вызывала улыбку. После вице-премьер и глава региона заглянули в археологическое окно - законсервированный археологический раскоп рядом с Успенским собором. Проникнув взглядом в историю, отправились на Казанскую набережную и с явным удовольствием прогулялись вдоль реки до Музейного квартала - особой гордости туляков.

Здесь расположились филиалы четырех федеральных музеев - Государственного исторического музея, музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", музея-заповедника "Куликово поле", музея-заповедника В.Д. Поленова, а также региональные и частные музеи казачества, декоративно-прикладного и современного искусства, советской игрушки. Отреставрированы памятники архитектуры, все коммуникации на исторических улицах уведены под землю, проведено освещение, озеленение, благоустройство.

Параллельно с комплексной реставрацией зданий музеев ремонтируются коммерческие объектов, переданные в аренду предпринимателям на 49 лет. Стоит сказать, что это очень живой квартал, уже сейчас ставший любимым местом туляков и гостей города. Уютные дворики, небольшие кафе, современные арт-пространства, где, по словам горожан, "очень хорошо дышится". Фасадная часть этих некогда убогих улиц уже приведена в порядок. Сейчас активно реставрируются дворы. И работы эти не прекращаются даже ночью, чему корреспондент "РГ" была свидетелем.

- Создание Музейного квартала - это прорыв. Об этом музейщики долго мечтали. Для всех федеральных музеев это был вызов - сделать здесь что-то, не дублирующее себя. Задумок интересных много. Но уверен, что музейщики из других регионов сюда поедут - посмотреть, как это сделано с точки зрения новаций. И, замечу, сделано в очень сжатые сроки. Увиденное впечатлило всех членов оргкомитета, - поделился с "РГ" советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

В Музейном квартале Дмитрий Чернышенко с нескрываемым любопытством разглядывал уникальный меч эпохи Куликовской битвы в разместившихся здесь реставрационных мастерских музея "Куликово поле". В "Поленовском подворье" поговорил с хранительницей усадьбы художника Натальей Грамолиной-Поленовой, посмотрел на красного кирпича стены филиала ГИМа, заглянул в яснополянский дворик.

По словам Владимира Толстого, все сделанное в Туле - это "вишенка на торте", огромная работа проделана в малых исторических городах и поселениях. "Только посмотрите, как преобразилась Крапивна!", - восхитился Толстой. Такая практика является уникальной для России. Как пояснили в региональном Минкульте, впервые за многие годы в муниципальных музеях, благодаря поддержке федерального центра, появились новые современные экспозиции.

- Тула и вся Тульская область показывают во время этого трехлетнего периода подготовки к празднованию пример качественной реализации всего объема мероприятий, - заметил вице-премьер. - Очень продуманного с точки зрения проектного управления, с точки зрения выполнения в срок всех мероприятий, и задает высокую планку. По сути дела, это некий образцовый проект для того, чтобы его внимательно изучали те, у кого еще празднования такого масштаба впереди. По сути дела, это громкое начало восстановления многих других исторических объектов, реставрации.