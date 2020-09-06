Подведены итоги конкурса юных литераторов

Одним из самых трогательных моментов последнего дня Московской международной книжной ярмарки стал финал второго Всероссийского литературного конкурса "Класс!". Полсотни талантливых ребят из 20 регионов страны, прошедшие отбор школьной коллегии преподавателей и региональных экспертных комитетов, приехали в Москву, чтобы написать финальное эссе и побороться за главный приз.

"Мы планировали привезти вас в Москву 6 июня, на день рождения Александра Пушкина, и вывести на главную сцену Книжного фестиваля "Красная площадь". Но жесткие ограничения нам этого не позволили, - обратился к финалистам замруководителя Роспечати Владимир Григорьев. - И мы приложили много усилий, чтобы вы приехали на ММКЯ и окунулись в эту удивительную книжную атмосферу".

Кто бы что ни говорил, уверен Григорьев, Россия - это книгоцентричная страна. "Мы все еще читаем, все еще гордимся нашими писателями. И ареопаг конкурса "Класс", насколько я знаю, остался доволен общением с будущим нашей литературы", - отметил он.

Участникам конкурса "Класс" (а их было более 1000) предложили написать рассказ на одну из шести тем, предложенных членами жюри Дмитрием Быковым, Эдуардом Веркиным, Ольгой Славниковой, Мариной Степновой, Олегом Щвецом и Майей Кучерской (она возглавляла жюри). До финала в столице добрались 57 самых талантливых. Волновались все. И каково же было удивление финалистов, когда вместо объявления имен победителей со сцены начали читать отрывки из рассказов призеров. Мгновение узнавания своего текста, сомнение, удивление и даже растерянность - бесценные моменты. За чтение отдельное спасибо школьникам - полуфиналистам московского этапа чемпионата по чтению вслух "Страница 20".

"С писателями всегда все очень сложно: кто-то ставит себе целью стать писателем в четыре года, а кто-то до старости не верит в силу своего таланта. Кому-то дан божественный дар, но не хватает усердия, а кто-то даже посредственное превращает в многомиллионные тиражи", - заметила Марина Степнова, вручая диплом первому финалисту Вере Краснобаевой.

Виктория Пантюхова получила диплом из рук Эдуарда Веркина. Всем финалистам, оставшимся без наград, Веркин посоветовал не расстраиваться - наоборот, больше и усерднее работать. Тогда все будет.

Вручая диплом Галине Шапошниковой, Олег Швец сказал: "Не переставайте это делать. Я хочу купить и прочитать вашу книгу".

Рассказ еще одного лауреата Дарьи Серовой сразил жюри с первой строки: "Проснувшись в субботу с утра пораньше, я, к своему неудовольствию, отметил, что у меня отвалилась нога". Продолжение оказалось под стать. Дарья стала обладателем Гран-при конкурса и поедет на "взрослый" форум писателей.

Ольга Славникова вручила награды Арине Кузнецовой и Андрею Никонорову. Майя Кучерская сказала, что писатели были очарованы общением с талантливыми детьми, и поблагодарила Роспечать за конкурс, который помогает найти таланты и вовремя их поддержать.

Впервые было объявлено народное голосование, победителем которого стал Евгений Гаврилин, собравший почти две с половиной тысячи голосов.

Специальный приз жюри, члены которого не смогли ограничиться шестью наградами, получила Виктория Соловьева с формулировкой "за талантливую многогранность и многогранный талант".

Результатом стал первый альманах "Класс!", познакомиться с которым можно на сайте конкурса.