Собянин назвал сроки восстановления экономики после пандеми

Уже через 5-6 месяцев в Москве может возобновиться экономический рост. Таким прогнозом мэр Сергей Собянин поделился в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на "НТВ".

"Бизнес в целом продолжает развиваться нормально, - отметил глава города. - Я уверен, что он скоро восстановится. Экономика полностью восстановится, когда мы пройдем историю с пандемией".

Собянин рассказал, что весной в первые месяцы пандемии обороты бизнеса упали в два раза. Однако уже за первые два летних месяца показатели вернулись к прежним уровням. Тем не менее, по прогнозам Собянина, определенная напряженность в экономике может сохраниться в ближайшие полгода.