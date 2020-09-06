Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не верить слухам о новом "ковидном" карантине. Об этом зашла речь в беседе главы столицы с Ирадой Зейналовой на "НТВ".

"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь, - констатировал Собянин. - Нам просто надо фильтровать поток всяких слухов и домыслов. И жить реальной жизни". Мэр Москвы считает, что стоит быть более оптимистичными. И реагировать на критические ситуации, когда они возникнут.

"Пандемия пройдет. Через год мы ее и вспоминать не будем, - уверен глава города. - Мы вернемся к нормальной жизни". Поэтому ни один стратегический проект в Москве не будет свернут, заявил Собянин.