В белгородском карьере столкнулись локомотивы, один сгорел

Люди не пострадали при столкновении двух электровозов в карьере Лебединского ГОКа, сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.

Авария произошла в ночь на воскресенье. В 4.55 в карьере столкнулись два локомотива - они перевозят тележки с рудой по территории крупнейшего в Европе горно-обогатительного комбината.

После столкновения один из электровозов загорелся - к ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 57 МЧС. На место выезжали три спецавтомобиля и девять человек.