В Москве открылась необычная фотовыставка

В столице открылась необычная фотовыставка. Герои фотографий - многодетные семьи, участники Всероссийского фотоконкурса "От трех до бесконечности".

Несмотря на пандемию, на конкурс пришло около 5000 фотографий. Многодетные родители из 74-х регионов нашей страны прислали снимки самых ярких и счастливых моментов своей жизни. На выставке можно увидеть работы победителей.

Фотоконкурс "От трех до бесконечности" - лишь малая часть федерального проекта "Многодетная Россия". Организаторы конкурса - Региональная общественная организация "Объединение многодетных семей города Москвы" и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Такие выставки помогают принять решение родить третьего, четвертого, пятого ребенка. Мы видим реальные судьбы наших современников, вдохновляемся их примером, наблюдая моменты неподдельного счастья, - считает Наталья Карпович, мама шестерых детей, руководитель "Объединение многодетных семей города Москвы".

- Стоит ли выделять, отмечать большие семьи? Мы убеждены, что делать это необходимо! Подрастающему поколению просто необходим этот жизненный ориентир. Дружная, крепкая, большая семья должна оставаться непреходящей ценностью, а "родители" - самым почетным званием, - уверена Марина Гордеева председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Впервые фотоконкурс "От трёх до бесконечности" был проведен в 2015 году. Фотографии конкурса выставлялись в здании мэрии, в Государственном Кремлевском Дворце, в Измайловском парке, на бульварах Москвы. По итогам конкурса 2020 года был создан открытый фотобанк многодетных семей России.