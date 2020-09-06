Триста участников суперфинала конкурса "Лидеры России-2020" собрались в воскресенье на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В понедельник здесь будут объявлены 100 победителей конкурса, которые смогут получить себе наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса.

Перед финалистами выступит председатель правительства Михаил Мишустин. Ожидается также участие других членов кабмина, губернаторов, руководителей крупнейших госкорпораций, бизнес-компаний и наставников конкурса. Они проведут мастер-классы и лекции. Суперфинал конкурса был запланирован на 27-31 марта в Сочи, но потом его перенесли из-за пандемии коронавируса. "Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса - это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть что рассказать друг другу, обменяться опытом", - рассказал на церемонии открытия руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Большинство суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука" (42%), а также финансовый сектор (21%). Интересно, что в этом году из 300 участников 58 (19%) женщин, что больше, чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса. Так, в суперфинал вышла многодетная мама Мария Львова-Белова из Пензы. У нее 17 детей, из них 5 рожденных, 4 приемных и 8 - под опекой. Мария руководит некоммерческой организацией "Квартал Луи", которая сопровождает молодых людей с инвалидностью, помогает им жить и работать. "Когда я собиралась на конкурс, мой сын сказал: "Мам, ну зачем ты едешь туда, для нас ты уже лидер", - рассказала она "РГ". "Но, если вдруг получится стать лидером не только для своих детей, но и для страны, я точно знаю, что я буду делать, имея тот опыт, который у меня есть", - уверена Мария. Она уже решила, что в случае победы хотела бы получить в качестве наставника первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. "Я понимаю, что с его помощью я смогу свои локальные инициативы вывести на федеральный уровень", - заметила Мария. На вопрос, что она будет делать, если после конкурса ей предложат пост министра, уверенно ответила: "Поеду, почему нет".

Интересно, что среди 300 суперфиналистов есть и представители других стран: двое граждан Украины и Беларуси. Руслан Гулевич родился в Беларуси, но последние годы живет в Санкт-Петербурге. До недавнего времени он был топ-менеджером нефтегазовой компании, сейчас временно не работает. Руслан готовит к выходу книгу кулинарных рецептов белорусских блюд, в которой одновременно говорится о любви к своей родине и семье. "Мне показалось правильным инвестировать свою любовь в то, чтобы сделать народы России и Беларуси еще немного ближе - через юмор, еду, общие традиции", - рассказал он "РГ". Руслан принимает участие в конкурсе уже в третий раз, но только на этот раз смог дойти до суперфинала.

В воскресенье целый день и до позднего вечера участники проходили через оценочные мероприятия, решали реальные кейсы крупнейших компаний РФ.

"Это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы", - подчеркнул председатель Экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко.

Большинство суперфиналистов представляют сферу "образование, IT и наука"

Важно, что уже сейчас 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении. При этом Комиссаров отметил, что проект "Лидеры России" все-таки не про замещение вакантных должностей. "Я бы сказал, что это прежде всего работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях", - сказал он участникам.

Все суперфиналисты уже получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. Сегодня будут объявлены победители конкурса - 100 участников, которые смогут получить себе наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из них могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.