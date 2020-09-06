Обильные осадки и подъем грунтовых вод привели к подтоплению населенных пунктов на Дальнем Востоке. Еще в начале недели в МЧС ожидали, что к 10 сентября Амур поднимется до шести метров, то сейчас цифры уменьшились: 500-520 сантиметров. Утром в воскресенье уровень реки около Хабаровска составлял 493 сантиметра, что уже привело к подтоплению 1086 придомовых и дачных участков. Также повреждены восемь фрагментов автодорог в нескольких районах края. Во всем крае введен режим повышенной готовности на случай ухудшения ситуации.

"Зейское и Бурейское водохранилища заполнены на 90%, - сообщили в Росводресурсах. - В те же дни прошлого года наполнение составляло 92% и 86% соответственно. С 1 сентября уменьшен сброс воды через плотину Бурейской ГЭС для снижения паводковой нагрузки на реку Амур".

Заполнение водохранилища на 90% считается нормальной ситуацией, уточнили в Росводресурсах.

Сейчас через плотину Бурейской ГЭС пропускают по 748 кубометров воды в секунду, Зейского водохранилища - по 749 кубометров воды в секунду. Поступление в оба водоема превышает сброс воды в четыре-пять раз, сообщили в Росводресурсах.

В поселках, где вода уже пришла, дежурят спасатели. Они вместе с сотрудниками местных администраций предлагают сельчанам покинуть опасную территорию.

"Сохраняется режим повышенной готовности к летне-осенним паводкам 2020 года, - добавили в пресс-службе Росводресурсов. - Ранее такой приказ был подписан главой федерального агентства Дмитрием Кирилловым. Режим повышенной готовности действует для подведомственных структур, ответственных за противопаводковые мероприятия и безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в ведении Росводресурсов".