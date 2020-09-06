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06.09.2020 05:00
Рубрика: Власть

Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу

Текст: Ульяна Вылегжанина, Лариса Ионова, Наталья Коротченко, Татьяна Панина, Алексей Юхтанов
Сколько придется заплатить соседу за ремонт в неурочное время? Как дорого обойдется продавцу одна баночка "энергетика", проданная ребенку? Долго ли еще продлится туристический сезон? На эти и другие вопросы отвечают новые региональные законы, которые вступают в силу в сентябре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правила записи к врачу

Что делать, если вы на 10 минут опоздали на прием к врачу? А если это случилось с вами три раза за один месяц? В Республике Саха (Якутия) в сентябре начал действовать административный регламент по предоставлению госуслуги "Прием заявок (запись) на прием к врачу". В нем четко расписано, как должна быть организована самозапись и предусмотрены разные возможные осложнения, например, если пациент опоздал на прием.

В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены до 19 сентября

Пришел позже, чем через 10 минут от того времени, что значится в талончике предварительной записи, все - не успел. Считаешься опоздавшим. И тебя в этот день могут принять только, если у врача есть свободное время - "интервал приема", как говорится в документе. Нет его - дежурный администратор запишет на другой день.

Если пациент опоздал к участковому терапевту, педиатру или семейному врачу, то его могут перенаправить к дежурным специалистам. А если человек в течение месяца опоздает на прием три раза подряд, то у него временно (тоже на месяц) заблокируют возможность самозаписи.

Дайте детям поспать!

Сколько придется заплатить вашему соседу за ремонт в неурочное время? А если шумят на улице? В Астраханской области ввели штрафы за шум в обеденное время. Их заплатят те, кто шумит с 13:00 до 15:00 часов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Тихий час" введен во все дни, включая выходные и праздники. Людям, нарушившим тишину в это время, грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Если шуметь будет организация, то взыскание составит от 10 до 20 тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от пяти до десяти тысяч рублей. Но есть исключения: шуметь можно, если речь идет о массовых публичных мероприятиях, работах по обеспечению безопасности или, связанных с функционированием объектов жизнеобеспечения, мероприятиях по предотвращению правонарушений, ликвидации аварий и стихийных бедствий.

Как отметил председатель областной думы Игорь Мартынов, в Астрахани уже действует закон, запрещающий нарушать покой граждан в вечернее время: с 23:00 до 7:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам, за исключением новогодней ночи.

"Но астраханцы стали обращаться к законодателям с просьбой запретить шум и днем, так как после обеда нужно отдыхать детям и пожилым людям, а многие соседи делают ремонт", - сообщил Мартынов.

"Энергетики" под запретом

Во сколько обойдется продавцу одна баночка "энергетика", проданная ребенку? А магазину? В Волгоградской области с сентября запрещено продавать несовершеннолетним тонизирующие напитки. Кстати, на территории более сорока российских регионов эти ограничения уже действуют.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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Инициативу уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Нины Болдыревой и группы депутатов областной думы поддержали все парламентарии. Вред энергетических напитков уже доказан, медики и общественность били тревогу по поводу повального увлечения молодежи напитками с химическим содержимым. Специалисты отмечают, что от них страдает сердечно-сосудистая система. Для детского организма - это серьезная опасность.

Кодекс Волгоградской области об административной ответственности предусматривает и наказание. За продажу детям и подросткам энергетического зелья штраф для граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут поплатиться штрафом в размере от 100 до 120 тысяч рублей.

"Наливайка"? Пора закрываться

Какие "рюмочные" имеют право на существование в многоквартирных домах? Площадью не менее 20 квадратных метров или 50? В сентябре в Ульяновской области закроют 80 питейных заведений. Вступил в силу запрет на работу в многоквартирных домах "рюмочных", если их площадь меньше 50 квадратных метров.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Изменения в закон "О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области" были внесены 29 июля на заседании регионального парламента. Федеральные нормы, в соответствии с которыми были произведены региональные новации, предусматривают наименьшую площадь заведений, где продается алкоголь на розлив, в 20 квадратных метров. Но регионы вправе корректировать это ограничение по площади. В Ульяновске пошли дальше: здесь законная рюмочная в многоквартирных домах начинается с 50 квадратных метров.

"В Ульяновской области достаточно много заведений площадью от 50 до 100 метров, - говорится в сообщении Заксобрания. - Они имеют свое "лицо", посетителей, платят налоги и продолжат работу в отличие от так называемых "наливаек" - переделанных однокомнатных квартир или пристроек в многоквартирном доме, где торгуют алкоголем на розлив". После первого сентября "наливайки" работать в прежнем формате уже не смогут, но у них есть возможность перепрофилироваться в другие направления бизнеса. В Ульяновске и Димитровграде это коснется примерно 80 заведений.

Будет, где размяться

Можно ли вечерами заниматься в школьных спортивных залах? А в бассейнах поплавать? В Карачаево-Черкессии установили порядок использования жителями спортивных залов, площадок, стадионов, находящихся в собственности республики. Он касается также посещения спортивных сооружений образовательных организаций во внеурочное время.

Спортивные площадки и стадионы предоставляются для занятий физкультурой бесплатно по расписанию, которое установит собственник или организация, которая их эксплуатирует. А спортивные залы или плавательные бассейны могут арендовать организации для своих сотрудников.

Кадры для цифровой экономики

Как получить деньги на углубленное изучение программирования? И подготовить кадры для цифровой экономики? В Калмыкии появился новый "свод правил" - порядок предоставления грантов из республиканского бюджета школам на организацию углубленного изучения программирования. Это дополнительное образование для учеников 8-9 классов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Чтобы получить деньги, надо пройти конкурсный отбор. Критериев - около десяти. Среди них - обязательное наличие компьютерных классов по 10-15 мест в каждом, а сами компьютеры должны соответствовать определенным параметрам, чтобы выполнять необходимую программу обучения. Четко прописан сам порядок конкурсного отбора и другие процедуры. Все это реализуется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики".

65+ вернулись на работу

Сколько еще продлится туристический сезон? И от чего это зависит? В Калининградской области, в курортных городах, туристический сезон продлили как минимум до середины сентября. То есть еще практически две недели на пляжах продолжат работать спасатели. Затем муниципалитеты примут решение о дальнейшем продлении или закрытии сезона - это будет зависеть погоды.

Туристический сезон самый западный российский регион открыл для всех россиян 22 июня. До этого были ограничения из-за пандемии. А с первого сентября в области отменили обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. И они смогли вернуться на работу. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Однако в области пока сохраняются ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий.

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