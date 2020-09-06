В нынешнем фестивале, пожалуй, основным событием стал сам факт его проведения. Обычно он вплетался в июльскую канву Шукшинских дней на Алтае, но пандемия порушила порядок. Еще весной было решено о переносе кинофестиваля на осень. В конкурсную программу вошли восемь фильмов, которые показывали на трех площадках Барнаула.
Зрителей на каждом из показов было немного, что вполне объяснимо. Это ограничения, связанные с коронавирусом: кинопоказы проходили на открытом воздухе, плюс холодная и дождливая погода. Но все, кто приходил смотреть кино под небом, закрытым свинцовыми тучами, стойко сидели до конца сеансов, кутаясь в теплые куртки. Это были зрители разных возрастов, в том числе школьники, которые с особенным интересом смотрели экранные истории о своих сверстниках - сразу в четырех картинах главные роли исполняли дети.
Региональный министр культуры Елена Безрукова, отвечая на вопросы журналистов, надо ли было вообще проводить фестиваль, заметила, что традиции прерывать нельзя.
Алтайским зрителям наверняка запомнятся яркие киноработы "Отряд Таганок" Айнура Аскарова и "Нет Бога, кроме меня" Дмитрия Давыдова. Дмитрий - настоящий самородок. Родился в якутской деревне Амга. Работал в школе учителем, директором, увлекся видеосъемками, начал писать сценарии, взялся за режиссуру. Сейчас фильмы Давыдова показывают на международных фестивалях.
Гран-при XXII Шукшинского кинофестиваля - маленькую копию знаменитой Царицы ваз, хранящейся в Эрмитаже, получил фильм "Залиния" режиссера Вадима Дубровицкого. Он же удостоен диплома за лучшую режиссуру. Специальный приз от губернатора края получили создатели фильма "Калашников".