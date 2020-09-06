5 сентября в Барнауле завершился ХХII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. В связи с пандемией кинотеатры были закрыты, и показы проводились на улице. Церемония закрытия, как и открытия, прошла без присутствия столичных знаменитостей, красных дорожек, торжественных речей и долгих концертов.

В нынешнем фестивале, пожалуй, основным событием стал сам факт его проведения. Обычно он вплетался в июльскую канву Шукшинских дней на Алтае, но пандемия порушила порядок. Еще весной было решено о переносе кинофестиваля на осень. В конкурсную программу вошли восемь фильмов, которые показывали на трех площадках Барнаула.

Зрителей на каждом из показов было немного, что вполне объяснимо. Это ограничения, связанные с коронавирусом: кинопоказы проходили на открытом воздухе, плюс холодная и дождливая погода. Но все, кто приходил смотреть кино под небом, закрытым свинцовыми тучами, стойко сидели до конца сеансов, кутаясь в теплые куртки. Это были зрители разных возрастов, в том числе школьники, которые с особенным интересом смотрели экранные истории о своих сверстниках - сразу в четырех картинах главные роли исполняли дети.

Региональный министр культуры Елена Безрукова, отвечая на вопросы журналистов, надо ли было вообще проводить фестиваль, заметила, что традиции прерывать нельзя.

Гран-при кинофестиваля получил фильм "Залиния" режиссера Вадима Дубровицкого

Алтайским зрителям наверняка запомнятся яркие киноработы "Отряд Таганок" Айнура Аскарова и "Нет Бога, кроме меня" Дмитрия Давыдова. Дмитрий - настоящий самородок. Родился в якутской деревне Амга. Работал в школе учителем, директором, увлекся видеосъемками, начал писать сценарии, взялся за режиссуру. Сейчас фильмы Давыдова показывают на международных фестивалях.

Гран-при XXII Шукшинского кинофестиваля - маленькую копию знаменитой Царицы ваз, хранящейся в Эрмитаже, получил фильм "Залиния" режиссера Вадима Дубровицкого. Он же удостоен диплома за лучшую режиссуру. Специальный приз от губернатора края получили создатели фильма "Калашников".