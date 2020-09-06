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06.09.2020 10:08
Рубрика: Культура

БДТ выпустит новых "Толстяков" и покажет работы молодых режиссеров

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Птербург)

5 сентября БДТ имени Товстоногова открыл 103-й театральный сезон и сразу же рассказал о творческих планах. В числе главных премьер сезона можно назвать спектакль Могучего "Три толстяка. Эпизод 7", выпуску которого в прошлом сезоне помешала эпидемия коронавируса. Зрители также смогут увидеть долгожданные "отложенные" по этой же причине премьеры спектаклей "Джульетта", "Несолнечный город", а также "Ночной писатель" Яна Фабра. Постановка Фабра увидит свет в конце сентября на сцене Каменноостровского театра и станет первой репертуарной работой бельгийского режиссера в России.

Фото: Стас Левшин / БДТ им. Г.А. Товстоногова
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30 сентября на Малой сцене впервые будет показан спектакль "Несолнечный город", который режиссер Роман Михайлов поставил по собственному произведению. У этого режиссера в новом сезоне ожидается еще одна премьера: в апреле он выпустит спектакль "Ничего этого не будет".

"Джульетта" в постановке эстонцев Тиита Ойяссо и Эне-Лийс Семпер привлечет театралов не только шекспировским текстом, но и музыкой Сергея Шнурова, который сочинил две композиции специально для этого спектакля. В главных ролях заняты приглашенная из Москвы Муся Тотибадзе, а также Геннадий Блинов, Варвара Павлова, Руслан Барабанов. Премьера спектакля состоится в октябре. Еще одной октябрьской новинкой станет работа ученика Могучего режиссера Антона Морозова, который поставит в Каменноостровском театре спектакль "Я была в доме и ждала, чтобы дождь пришел" по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса. А в феврале он же поставит пьесу Валерия Печейкина "Сотворение мира". И это не единственная проба сил новых имен, в этом сезоне в рамках проекта "Стратегии художественного развития" будут показаны работы и других молодых режиссеров. Денис Хуснияров в два захода - в ноябре и в мае - представит спектакль по мотивам романа Пруста "В поисках утраченного времени". Кирилл Вытоптов в декабре выпустит водевиль "Лира напрокат" Василия Шкваркина, в июне можно будет увидеть еще один спектакль этого режиссера - "Любовь - книга золотая" по Алексею Толстому. Александр Молочников в марте инсценирует роман Трумена Капоте "Хладнокровное убийство".

Русская классика в БДТ предстанет как в отечественной, так и в японской интерпретациях. Сам Андрей Могучий весной будущего года поставит чеховскую "Чайку", тогда же на Основной сцене зрители увидят "Преступление и наказание" режиссера Мотои Миуры.

Подарки для поклонников готовят звезды театра. Актер Валерий Ивченко поставит моноспектакль "Микеланджело", главный художник БДТ Эдуард Кочергин создаст спектакль "Рассказы Питерских островов" по собственной книге. Будет поставлен и новый спектакль для Нины Усатовой.

Есть и одна неприятная новость. В связи в неблагоприятной эпидемиологической ситуацией зрителям запрещено дарить цветы артистам. Также посетители БДТ теперь будут запускаться через два входа: правый и левый, в соответствии с тем, в какую сторону зала приобретены билеты.

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