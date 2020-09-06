Музей "Эрарта" покажет японскую пейзажную фотографию

Одной из сентябрьских премьер в музее современного искусства "Эрарта" станет выставка Samurai Foto, на которой будут представлены работы мастеров современной японской фотографии. Традиционные для японской эстетики созерцательные пейзажи будут выполнены актуальным методом совмещения аналоговой и цифровой технологий.

Samurai Foto - частная ассоциация, объединившая шестерых фотомастеров: Сигэру Ёсиду, Кодзи Сасаки, Хироси Хараду, Хироаки Хасуми, Мотоко Сато и единственном в этом перечне иностранца - американца Эверетта Кеннеди Брауна. В своих работах они придерживаются знаменитой традиции любования лаконичными и графичными пейзажами Японии, но при этом каждый фотограф следует своим творческим принципам.

Организаторы выставки обещают медитативное наполнение экспонатов и тончайшую детализацию изображений, которая была достигнута в ходе сложного технологического процесса, а сами снимки были напечатаны на архивной бумаге методом пигментной печати. Выставка откроется для посетителей 24 сентября.