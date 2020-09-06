Новгородские археологи бьют тревогу: в Крестецком районе у деревни Старая Болотница повреждены курганы XI века. По насыпям катаются мотоциклисты, судьба памятников под угрозой.

- Одна из насыпей, можно сказать, разрезана - колеса пробили глубокую колею (до 30 см глубиной и до полуметра шириной) прямо по кургану. У другого, самого большого кургана трасса повредила западную ополину, а на поверхности видны следы однократных проездов, - рассказывает новгородский археолог Павел Колосницын.

Археолог выяснил, что в районе проходит трасса "Мишка косолапый", где устраивают тренировки профессиональные мотогонщики. Историк обратился к организаторам мотодвижения и рассказал обо всей этой ситуации в соцсетях.

Правда, многие кроссмены к археологу не прислушались. Мотоциклисты указывали, что привели территорию в порядок, что историками этот курган не раскапывается и вообще, спортом люди занимаются сейчас и не надо им мешать. Сейчас Колосницын обратился с жалобой в инспекцию по охране памятников.

Олег Сурин, руководитель крестецкого мотоклуба, в беседе с "РГ" рассказал, что сообщение от археологов получил несколько дней назад.

- На этом участке мотоциклисты катаются давно, многие не состоят в движении и приезжают самостоятельно, - сообщил "РГ" руководитель крестецкого мотоклуба Олег Сурин. - Сейчас территория курганов огорожена, мы сами повесили информационные таблички и обнесли курганы лентами, чтобы туда случайно никто не заехал.