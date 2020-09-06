В Архангельской области открылся первый в РФ сельский аэропорт-музей

В поморской деревне Лопшеньга Архангельской области открылся аэропорт-музей. В обновленном деревянном здании аэровокзала создали музейно-этнографический комплекс "Воздушные причалы Белого моря", который рассказывает об истории малой авиации на Севере.

Как сообщила директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская, это первый в стране действующий сельский аэропорт-музей. В рыбацкую Лопшеньгу, расположенную на берегу Белого моря, не ведут автомобильные дороги, сюда можно добраться только по морю или по воздуху. Первый "ероплан" прибыл в деревню в 1937 году для спасения роженицы, и с тех пор Лопшеньга считается родиной воздушного сообщения на Онежском полуострове и северной санитарной авиации. В 1965 году было налажено регулярное пассажирское авиасообщение Лопшеньги с Архангельском.

Сегодня в небольшую деревню с населением чуть более 200 человек дважды в неделю летает "ветеран" малой авиации Ан-2 из областного центра. Но небольшое здание лопшеньгского аэропорта, построенное еще в 1960-е годы, совсем обветшало.

За полтора года работы по проекту оно преобразилось. Аэровокзал капитально отремонтировали, заменив практически все - от фундаментов до окон, сделали его теплым и комфортным. В помещениях создали интерактивные тематические зоны, передающие атмосферу аэровокзала 1960-1980-х, - "Касса", "Буфет", "Комната матери и ребенка", "Забытые вещи" и другие.

- Некоторые спрашивали нас: что такого ценного в этой "избушке"? Наверное, по сравнению со спасенными шедеврами деревянного зодчества и большими музеями этот проект не выглядит столь масштабно. Но он стал очень важным для многих, - отметила Елена Шатковская. - Роль малой авиации на Севере огромна, и действующие деревянные аэропорты надо сохранять. Эта идея объединила множество людей и организаций, в том числе 2-й Архангельский авиаотряд, музеи авиации и медицины Севера и других. Огромную поддержку оказали местные жители. Проект стал не только культурным, но и социальным, потому что мы создали комфортные условия для сотрудников аэропорта и пассажиров. Это и экономический проект, поскольку жизнь Лопшеньги немыслима без аэропорта.

В советское время в аэропорту работал буфет от рыболовецкого колхоза. Фото: Марина Ледяева/РГ

Жители разных уголков Поморья предоставили музею более 300 экспонатов советской поры, из которых сотрудники нацпарка отобрали для показа полсотни раритетов. Весы для взвешивания багажа, деревянный чемодан 1950-х годов, модные дорожные сумки и одежда времен "оттепели" и "застоя", печатная машинка, дисковые телефоны, медицинские инструменты, советские плакаты - все это и многое другое можно увидеть на первом этаже аэропорта-музея.

На втором этаже, рядом с контрольно-диспетчерским пунктом, разместилась экспозиция, посвященная всем начальникам аэропорта Лопшеньги и "стальным крыльям Беломорья" - самолетам Ан-2 и Як-12, а также вертолету Ми-8.

- Это был абсолютно новый для нас материал, информацию собирали по крупицам, - рассказывает куратор экспозиции Марина Мелютина. - Работали в архивах, очень помогли воспоминания жителей Лопшеньги и авиаторов. Мы узнали много интересного, о чем теперь рассказываем гостям музея. К примеру, оказалось, что в самолетах Ан-2 нет "черных ящиков". Их заменяет барограмма, фиксирующая высоту, время и другие параметры полета. Она чем-то похожа на кардиограмму. А вот в Ми-8 "черный ящик" есть, и он представлен у нас в экспозиции.

В экспозиции представлены "черный ящик" и другие предметы с вертолета Ми-8. Фото: Марина Ледяева/РГ

Большой вклад в ее создание внес начальник Архангельского управления Росавиации Сергей Кочуров. Он коллекционирует атрибуты гражданской авиации времен СССР и многими поделился с музеем - к примеру, на его открытии передал книгу "Аэродинамика самолета Ан-2" 1960 года, погоны и знаки классности летного состава, а также пилотское свидетельство советских лет.

В Лопшеньгу регулярно летает "небесная маршрутка" - Ан-2. Фото: Марина Ледяева/РГ

- В Архангельске есть музей авиации Севера и небольшая тематическая экспозиция в нашем управлении. И вот теперь появился замечательный аэропорт-музей в Лопшеньге. Я сорок лет в авиации и помню те времена, когда у нас в регионе было сто таких сельских площадок. Сегодня их 44 на всю Архангельскую область и Ненецкий округ, - рассказал Сергей Кочуров.

Начальник аэропорта Лопшеньга Александр Федотов помнит те времена, когда в деревне решили сделать аэродром. Колхоз выделил людей и закипела работа - выкорчевали лес, вспахали и засеяли поле. Сегодня лопшеньгская "взлетка" считается одной из лучших сельских ВПП в Поморье. Самолеты прилетают по понедельникам и четвергам, летом вводится дополнительный рейс по средам. Каждый летный день Лопшеньга принимает по два-три самолета. Недостатка в пассажирах нет.

- Теперь в аэропорту вообще условия прекрасные, - отмечает начальник, он же диспетчер, кассир, дворник, плотник и столяр (на "воздушном причале" работает всего один человек).

Местные жители тоже сразу оценили новый аэровокзал. И в их числе - Юлия Павловская, которая родилась в Лопшеньге в 1938 году. Сейчас она живет в Северодвинске, но каждое лето бывает в родной деревне. Добирается всегда только самолетом.

Главным экспонатом аэропорта-музея в Лопшеньге станет самолет Ан-2, который установят здесь на вечную стоянку. Планируется также развивать авиационный туризм с полетами на "Аннушке" в живописные деревни Онежского Поморья. Ведь "небесная маршрутка" летит на высоте всего 350 метров, и в ее иллюминаторы можно рассмотреть даже рыбаков в лодках.

Проект "Воздушные причалы Белого моря" стал победителем всероссийского конкурса "Музей 4.0", его поддержали два благотворительных фонда, и в том числе Фонд президентских грантов.