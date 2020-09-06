В Архангельской области открылся первый в РФ сельский аэропорт-музей

Как сообщила директор Кенозерского нацпарка Елена Шатковская, это первый в стране действующий сельский аэропорт-музей. В рыбацкую Лопшеньгу, расположенную на берегу Белого моря, не ведут автомобильные дороги, сюда можно добраться только по морю или по воздуху. Первый "ероплан" прибыл в деревню в 1937 году для спасения роженицы, и с тех пор Лопшеньга считается родиной воздушного сообщения на Онежском полуострове и северной санитарной авиации. В 1965 году было налажено регулярное пассажирское авиасообщение Лопшеньги с Архангельском.
Сегодня в небольшую деревню с населением чуть более 200 человек дважды в неделю летает "ветеран" малой авиации Ан-2 из областного центра. Но небольшое здание лопшеньгского аэропорта, построенное еще в 1960-е годы, совсем обветшало.
За полтора года работы по проекту оно преобразилось. Аэровокзал капитально отремонтировали, заменив практически все - от фундаментов до окон, сделали его теплым и комфортным. В помещениях создали интерактивные тематические зоны, передающие атмосферу аэровокзала 1960-1980-х, - "Касса", "Буфет", "Комната матери и ребенка", "Забытые вещи" и другие.
- Некоторые спрашивали нас: что такого ценного в этой "избушке"? Наверное, по сравнению со спасенными шедеврами деревянного зодчества и большими музеями этот проект не выглядит столь масштабно. Но он стал очень важным для многих, - отметила Елена Шатковская. - Роль малой авиации на Севере огромна, и действующие деревянные аэропорты надо сохранять. Эта идея объединила множество людей и организаций, в том числе 2-й Архангельский авиаотряд, музеи авиации и медицины Севера и других. Огромную поддержку оказали местные жители. Проект стал не только культурным, но и социальным, потому что мы создали комфортные условия для сотрудников аэропорта и пассажиров. Это и экономический проект, поскольку жизнь Лопшеньги немыслима без аэропорта.
Жители разных уголков Поморья предоставили музею более 300 экспонатов советской поры, из которых сотрудники нацпарка отобрали для показа полсотни раритетов. Весы для взвешивания багажа, деревянный чемодан 1950-х годов, модные дорожные сумки и одежда времен "оттепели" и "застоя", печатная машинка, дисковые телефоны, медицинские инструменты, советские плакаты - все это и многое другое можно увидеть на первом этаже аэропорта-музея.
На втором этаже, рядом с контрольно-диспетчерским пунктом, разместилась экспозиция, посвященная всем начальникам аэропорта Лопшеньги и "стальным крыльям Беломорья" - самолетам Ан-2 и Як-12, а также вертолету Ми-8.
- Это был абсолютно новый для нас материал, информацию собирали по крупицам, - рассказывает куратор экспозиции Марина Мелютина. - Работали в архивах, очень помогли воспоминания жителей Лопшеньги и авиаторов. Мы узнали много интересного, о чем теперь рассказываем гостям музея. К примеру, оказалось, что в самолетах Ан-2 нет "черных ящиков". Их заменяет барограмма, фиксирующая высоту, время и другие параметры полета. Она чем-то похожа на кардиограмму. А вот в Ми-8 "черный ящик" есть, и он представлен у нас в экспозиции.
Большой вклад в ее создание внес начальник Архангельского управления Росавиации Сергей Кочуров. Он коллекционирует атрибуты гражданской авиации времен СССР и многими поделился с музеем - к примеру, на его открытии передал книгу "Аэродинамика самолета Ан-2" 1960 года, погоны и знаки классности летного состава, а также пилотское свидетельство советских лет.
- В Архангельске есть музей авиации Севера и небольшая тематическая экспозиция в нашем управлении. И вот теперь появился замечательный аэропорт-музей в Лопшеньге. Я сорок лет в авиации и помню те времена, когда у нас в регионе было сто таких сельских площадок. Сегодня их 44 на всю Архангельскую область и Ненецкий округ, - рассказал Сергей Кочуров.
Начальник аэропорта Лопшеньга Александр Федотов помнит те времена, когда в деревне решили сделать аэродром. Колхоз выделил людей и закипела работа - выкорчевали лес, вспахали и засеяли поле. Сегодня лопшеньгская "взлетка" считается одной из лучших сельских ВПП в Поморье. Самолеты прилетают по понедельникам и четвергам, летом вводится дополнительный рейс по средам. Каждый летный день Лопшеньга принимает по два-три самолета. Недостатка в пассажирах нет.
- Теперь в аэропорту вообще условия прекрасные, - отмечает начальник, он же диспетчер, кассир, дворник, плотник и столяр (на "воздушном причале" работает всего один человек).
Местные жители тоже сразу оценили новый аэровокзал. И в их числе - Юлия Павловская, которая родилась в Лопшеньге в 1938 году. Сейчас она живет в Северодвинске, но каждое лето бывает в родной деревне. Добирается всегда только самолетом.
Главным экспонатом аэропорта-музея в Лопшеньге станет самолет Ан-2, который установят здесь на вечную стоянку. Планируется также развивать авиационный туризм с полетами на "Аннушке" в живописные деревни Онежского Поморья. Ведь "небесная маршрутка" летит на высоте всего 350 метров, и в ее иллюминаторы можно рассмотреть даже рыбаков в лодках.
Проект "Воздушные причалы Белого моря" стал победителем всероссийского конкурса "Музей 4.0", его поддержали два благотворительных фонда, и в том числе Фонд президентских грантов.