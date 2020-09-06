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06.09.2020 12:25
Рубрика: Культура

Масштабное шествие и шоу дронов завершили фестиваль "Таврида - АРТ"

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фестиваль "Таврида - АРТ", который проходил в Крыму под Судаком со 2 по 6 сентября, посетили 3000 зрителей, а онлайн-трансляции мероприятий фестиваля набрали более 11 миллионов просмотров.
Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив
Фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив

Накануне состоялось закрытие фестиваля, где были подведены итоги конкурса парада яхт и фрегатов. Главный приз - один миллион рублей на ремонт и техническое обслуживание судна получили владельцы галеры "Таврида" из Судака и учебной парусной шхуны "Святая Татьяна".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму на фестивале "Таврида - АРТ" прошел парад яхт и фрегатов

- Фестиваль завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более тысячи молодых творцов, - рассказали в пресс-службе. - Они прошли по территории в ярких костюмах. Зрители увидели шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе образы арт-объектов "Тавриды", и также световое шоу Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters - конкурса для звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других представителей творческих профессий, которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу.

Всего за пять дней на площадке фестиваля прошло более 250 мероприятий, состоялось более 2000 стримов и концертов во дворах в 73 регионах России в рамках проекта "Таврида рядом".

Победители конкурса грантов получили финансовую поддержку на общую сумму 15 миллионов рублей.

Главным событием стал шоу-концерт "Таврида вдохновляет", съемки которого проходили на 10 сценах "Тавриды - АРТ". Талантливые молодые артисты смогли выступить вместе со звездами рок- и поп-сцены. В дуэте спели Юлианна Караулова и Александр Кудинов, Леонид Агутин и Илья Аноприев, Полина Гагарина и Глеб Мелентьев, Сергей Лазарев и Анастасия Пашинова, Гарик Сукачев и Любовь Павлушина и другие. Вместе с детским хором всероссийского конкурса "Большая перемена" выступила Диана Арбенина.

Фото: iStock
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Участниками фестиваля стали 2000 молодых творцов. Они приняли участие в перформансах "Живые краски триколора" в честь 75-летия Победы, "Мы вместе", "Танцующие холмы" и других. Состоялся и модный показ молодых российских дизайнеров, выставка современного искусства Tavrida Constans.

На "Тавриде - АРТ" была запущена масштабная российская кастинг-платформа. Состоялось 5 офлайн- и 104 онлайн-отбора для проектов "Нашествие", "Новая волна", "Dance Rеволюция" и "Высшая лига КВН". Платформа будет работать онлайн до 12 октября.

Сообщается, что после отъезда участников на территории арт-кластера "Таврида" продолжит работу форум молодых деятелей культуры и искусств. С 12 сентября по 10 октября здесь пройдут 4 творческие антишколы.

В регионах Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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